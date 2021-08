Serie A, anticipi della seconda giornata Buona anche la seconda per l'Inter, Verona ko 3-1 in rimonta Gialloblù illusi al 'Bentegodi' dal vantaggio di Ilić al quarto d'ora. I campioni d'Italia la ribaltano nella ripresa con Lautaro Martinez e una doppietta del neoacquisto Correa, subentrato al 'Toro'. Nell'altra partita del venerdì, successo dell'Udinese a spese del Venezia

Condividi

L’Inter non si ferma e passa anche a Verona. I campioni d’Italia bissano il successo d’esordio sul Genoa e sbancano 3-1 il ‘Bentegodi’ nell’anticipo della seconda giornata di campionato. Una vittoria in rimonta che manda i nerazzurri (in completo bianco) al comando con 6 punti in attesa di tutte le altre squadre che avevano vinto al debutto. Gli scaligeri incassano la seconda sconfitta in due gare, dopo quella al cospetto del Sassuolo.Simone Inzaghi è fedele al 3-5-2, con Darmian e Perišić esterni, Barella, Brozović e Çalhanoğlu in mezzo alle spalle di Džeko e Lautaro Martinez. Nel 3-4-2-1 di Di Francesco, Barak e Zaccagni agiscono alle spalle della punta Cancellieri.Al 13’ un mezzo miracolo di Montipò nega il gol a Lautaro. Due minuti e passa l’Hellas con Ilić che approfitta di un’incertezza di Brozović e beffa Handanovič con un pallonetto (15’). Reazione dei campioni d’Italia con un colpo di testa di Barella fuori di poco (24’). Al 39’ gol annullato all’Inter per carica di Lautaro su Montipò. Prima dell’intervallo è Cancellieri a cercare il colpo d’effetto, manca la mira (42’).Il tempo di tornare dagli spogliatoi e l’Inter pareggia: rimessa lunga di Perišić, Hongla prolunga verso la sua porta dove trova Lautaro pronto all’inzuccata fatale (47’). Al 51’ è Džeko a opporsi a una conclusione di Faraoni da azione d’angolo. Al 55’ il ‘Toro’ Martinez sfiora il raddoppio. Al 67’ arriva alla conclusione dalle retrovie Bastoni, Montipò mette in angolo. La girandola di sostituzione spezza il ritmo della gara. Ci prova Džeko di testa all’80’, ma senza inquadrare la porta. La risolve il neoacquisto e neoentrato Correa (dal 75’ per Lautaro): Vidal (dal 66’ per Brozović) manda in corsia Darmian per il cross su cui il ‘Tucu’ stacca e di testa insacca (83’). Con un diagonale rasoterra, Correa concede il bis nel recupero su assist di Barella (94’).L'Udinese conferma la buona partenza dopo aver fermato sul pari la Juve all'esordio. Alla 'Dacia Arena' 3-0 al Venezia neopromosso nel primo anticipo della seconda giornata. Per i lagunari secondo ko dopo la sconfitta col Napoli nella prima giornata. Parte bene il Venezia e Silvestri chiude su Johnsen, poi è Lezzerini a salvare sul bianconero Arslan. Al 29' Pussetto finalizza una ripartenza di Molina, Udinese avanti. Ripresa. Silvestri al lavoro su Okereke. Deulofeu entra al 61' e al 70' raddoppia su respinta di Lezzerini dopo un tiro di Arslan. Nel recupero, tris di Molina con bomba mancina (93').