Serie A, anticipi della seconda giornata Colpaccio Empoli, Juventus ko 1-0 allo 'Stadium' Shock per i bianconeri, orfani di Cristiano Ronaldo: dopo il pareggio con l'Udinese arriva la sconfitta con i toscani, firmata da Mancuso. Nell'altra partita serale, vittoria per 2-1 della Fiorentina sul Torino

Un punto in due partite: è il ruolino di marcia della Juventus, che incassa la sconfitta casalinga per mano dell’Empoli, dopo il pareggio subito in rimonta a Udine nella gara d’esordio. Allo ‘Stadium’ i toscani passano 1-0 e fanno precipitare la squadra di Allegri in una crisi di identità, già manifestata con la partenza di Cristiano Ronaldo. Nell’altro anticipo del sabato sera della seconda giornata di campionato, successo 2-1 della Fiorentina a spese del Torino, al secondo ko di fila.Clamoroso allo ‘Stadium’ si sarebbe detto in altri tempi. I toscani dimostrano che la sconfitta interna patita dalla Lazio nella prima giornata è stato un incidente di percorso. Nel 4-3-3 di Allegri, il tridente offensivo è formato da Cuadrado, Dybala e Chiesa. Andreazzoli schiera il 4-3-1-2, con Bajrami alle spalle delle punte Mancuso e Cutrone.Subito pericolosa la Juve con un’incursione di Chiesa, ma Vicario fa buona guardia. Al 10’ Szczęsny deve uscire fuori area in scivolata per anticipare Bandinelli dopo disattenzione difensiva. Si rinnova il duello Chiesa-Vicario al 12’, lo vince ancora il portiere degli azzurri con una deviazione in tuffo. Inaspettatamente passa l’Empoli al 21’ con Mancuso, lesto a mettere in porta una tentata conclusione di Cutrone. Al 24’ l’ex Milan ci riprova e mette fuori di poco. I bianconeri sembrano accusare il colpo e Allegri li ridisegna con un 4-4-1-1, mettendo Chiesa largo a destra.Nella ripresa, Morata rileva McKennier (46’), poi è la volta di Bernardeschi per Rabiot (55’), mentre al 66’ è la volta di Locatelli per Bentancur e di Kulusevski per Chiesa. L’Empoli continua a fare la sua partita senza chiudersi, mentre la Juve ha qualche problema di fluidità nella circolazione della palla. Al 71’ due subentrati, Kulusevski e Locatelli, confezionano una buona chance, ma la scivolata dell’azzurro termina di poco fuori. Anche l’ultimo assalto bianconero alla porta dell’Empoli reca la firma di Locatelli, ma il suo tiro su invito di Morata termina a lato.Vittoria rinfrancante per i viola, reduci dalla sconfitta dell’Olimpico con la Roma. Devono invece chiarirsi le idee i granata, che incassano la seconda sconfitta in due gare, dopo quella subita in casa a opera dell’Atalanta. Al ‘Franchi’ Italiano con il 4-3-3, dove in avanti giocano Callejon, Vlahović e Gonzalez. Nel 3-4-2-1 di Jurić, Linetty e Sanabria giostrano a sostegno di Belotti che torna dal 1’.Al 12’ Milenković di testa su corner impegna Milinković-Savić. Il portiere granata si supera con un grande intervento al 38’ per negare il gol a Callejon, autore di una conclusione al volo. Prima dell’intervallo passano i gigliati: Castrovilli trova Gonzalez in area, girata dell’attaccante argentino che, complice una deviazione di Djidji, beffa Milinković-Savić (41’). Ripresa. Al 49’ sventa un’occasione da gol di Bonaventura. L’ex Milan diventa l’assistman del raddoppio viola quando pennella un cross per lo stacco vincente di Vlahović (69’). Il gol del Toro arriva solo all’89’ con Verdi, ma è troppo tardi per raddrizzare la partita.