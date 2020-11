Serie A, sesta giornata CR7 rientra e trascina la Juve, la Lazio batte il Torino nel lungo recupero In "casa" dello Spezia a Cesena, Ronaldo parte dalla panchina e con una doppietta contribuisce al 4-1 dei campioni d'Italia. Finale incredibile al 'Grande Torino': granata avanti 3-2 fino al 91', quando un rigore di Immobile e una zampata di Caicedo regalano alla squadra di Simone Inzaghi una vittoria insperata

Condividi

La Juventus riscatta la sconfitta casalinga in Champions League al cospetto del Barcellona: i bianconeri (in completo arancione da trasferta) passano 4-1 in casa dello Spezia, che gioca a Cesena per l’inadeguatezza del ‘Picco’. Protagonista del successo dei campioni d’Italia, il rientrante (dalla positività al Covid) Cristiano Ronaldo, partito dalla panchina e autore di una doppietta Nell’altra partita delle ore 15 domenicali della sesta giornata di campionato incredibile successo della Lazio a Torino: un 3-4 con tre reti dall’87’ in poi; i biancocelesti ribaltano il risultato nel lungo recupero. La Juventus si issa al secondo posto a 12 punti, la Lazio sale a 10, lo Spezia rimane fermo a quota 5, mentre il Torino resta inchiodato all’unico punto conquistato finora, con una classifica già drammatica.Italiano schiera un classico 4-3-3: Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias. Pirlo con il 4-4-2: Buffon; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Dybala, Morata. Arbitra Abisso di Palermo.All’11’ grande ripartenza della Juve che porta Dybala al tiro col mancino a girare da dentro l’area di rigore, fuori di un soffio. Al 13’ arriva il vantaggio bianconero con Morata, messo davanti alla porta vuota da un tocco di McKennie (l’assistente dell’arbitro aveva sbandierato il fuorigioco, poi smentito dal Var). Al 17’ tiro di Chiesa poco a lato. Buon momento per i campioni d’Italia. Al 23’ arriva il gol di Morata annullato per fuorigioco, ormai un classico di questo avvio di stagione (è il quinto). Al 29’ nuovo tentativo di Chiesa, salva Chabot sulla linea. Dopo la mezz’ora si sveglia lo Spezia che ha un’occasione con Ricci e al 32’ pareggia con Pobega che batte Buffon con un piatto destro all’altezza del dischetto del rigore. I bianchi ci credono e Nzola calcia alto al 33’. Ancora provvidenziale Chabot, che in scivolata toglie dai piedi di McKennie un suggerimento di Morata (43’).Lo Spezia torna dagli spogliatoi con Agudelo per Verde. Incredibile Juve. Al 56’ Pirlo inserisce Ronaldo per Dybala e il portoghese lo ricompensa subito riportando avanti la sua squadra 3’ dopo, con un dribbling che evita Provedel su assist di Morata. Al 62’ doppia sostituzione nella Juve: Rabiot per Bentancur e Ramsey per McKennie. Al 64’ Buffon salva su colpo di testa di Chabot, poi Agudelo segna ma in nettissimo fuorigioco. Ancora un subentrato premia Pirlo: Rabiot cala il tris al 67’: su lancio di Chiesa, il francese salta Chabot e fredda Provedel sul primo palo. al 71’ Bartolomei sfiora il palo di Buffon. Italiano prova a cambiare tre pedine: Gyasi per Farias, Dell’Orco per Chabot ed Estevez per Pobega (74’). Arriva poi anche il poker juventino: Bartolemei atterra Chiesa in area, CR7 trasforma il rigore con il “cucchiaio” (76’). Al 77’ Pirlo richiama Bonucci e Morata per inserire Frabotta e Kulusevki. Nello Spezia all’88’ Ismajli per Terzi. Ma i padroni di casa non riescono a insidiare la difesa juventina.Giampaolo in campo con il 4-3-1-2: Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Verdi. Consueto 3-4-1-2 per Simone Inzaghi: Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares; Pereira; Muriqi, Correa. Dirige Chiffi di Padova.Al 15’ biancocelesti in vantaggio: Muriqi centra da sinistra, Patric fa sponda e Pereira in girata supera Sirigu. Pari granata al 19’: sugli sviluppi di un corner da sinistra, Bremer trova il tempo giusto per eludere la marcatura di Acerbi e battere Reina con un colpo di testa. I padroni di casa passano in vantaggio su rigore, concesso da Chiffi per fallo di Pereira su Belotti; il Gallo dal dischetto supera Reina con una conclusione forte e centrale (25’).Doppio cambio Lazio nell’intervallo: entrano Leiva e Akpa-Apro, escono Parolo e Pereira. Subito Correa guadagna una punizione dal limite che Milinkovic-Savic trasforma in oro beffando Sirigu sul suo palo (48’). Al 56’ palo ravvicinatissimo di Verdi su invito di Belotti. Inzaghi inserisce subito dopo Immobile per Muriqi. Al 59’ occasionissima Lazio con Akpa Akpro, ma Vojvoda salva sulla linea di porta. Primo cambi granata al 70’: Nkoulou e Singo per Verdi e Vojvoda. Al 73’ Caicedo avvicenda Correa. Belotti alza bandiera bianca per un problema fisico, al 76’ lo sostituisce Bonazzoli. All’81’ Inzaghi gioca la carta Cataldi, esce Fares. Il gol che illude i granata giunge all’87’ con Lukic che approfitta di un errore di Hoedt, scarta Reina e deposita la palla in rete. Recupero tutto dedicato al sorpasso della Lazio: al 91’ un tiro di Immobile viene ribattuto da Nkoulou, la visione delle immagini induce Chiffi al concedere il rigore che la stessa Scarpa d’Oro trasforma al 95’. E al 98’ Caicedo in mischia risolve la partita per la squadra di Inzaghi. Finisce al 99’ con la vittoria biancoceleste e l’ennesima beffa per il Torino.