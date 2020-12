Serie A, anticipo della 12ma giornata Pareggio tra i fratelli Inzaghi, Benevento-Lazio finisce 1-1 Pippo frena Simone. Continua il cammino con alti e bassi dei biancocelesti, che salgono a 18 punti, a -3 dalla zona "europea". I sanniti consolidano il loro campionato tutto concretezza, issandosi a quota 12

Divisione della posta in casa Inzaghi. Il Benevento di Pippo ferma sul pari la Lazio di Simone allo Stadio ‘Vigorito’ per il secondo anticipo della dodicesima giornata infrasettimanale. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta interna col Verona che ha gelato i festeggiamenti per la conquista degli ottavi di Champions da cui mancavano da vent’anni, salgono a 18 punti. I giallorossi sanniti tornano a un risultato positivo dopo la sconfitta col Sassuolo (prima c’erano stati la vittoria a Firenze e i pari con Juve e Parma), si trovano a 12 punti, lontani dalla zona calda della classifica.Pippo con il 4-3-2-1: Montipò; Letizia, Tuia (46’ Foulon), Glik, Barba; Hetemaj (81’ Dabo), Schiattarella, Ionita; Insigne (61’ Improta), Caprari (81’ Di Serio); Lapadula (71’ Iago Flaque). Simone con il 3-5-2: Reina; Luiz Felipe (59’ Patric), Hoedt, Radu (80’ Caicedo); Lazzari, Milinković-Savić, Escalante (80’ Cataldi), Luis Alberto (80’ Pereira), Marušić; Immobile, Correa. Arbitra Pairetto di Nichelino.Buon Benevento in avvio, con Reina chiamato a due difficili interventi a ripetizione da Lapadula e Glik su azione d’angolo al 6’. La Lazio manovra e al 22’ colpisce il palo esterno con un tiro di prima intenzione di Luis Alberto. È il preludio del gol. Al 25’ capolavoro volante di Immobile che supera in acrobazia Montipò su lancio di Milinković-Savić: per la ‘scarpa d’oro’ della scorsa stagione è il settimo centro in campionato. I sanniti si rianimano nel finale di frazione; prima Caprari impegna Reina dal limite (44’), poi Schiattarella segna il gol del pareggio con un tiro al volo su calcio d’angolo deviato da Immobile (45’).La ripresa viene giocata su ritmi più bassi. La girandola dei cambi spezza il ritmo della partita. Grossa chance per la Lazio all’83’ ma il colpo di testa di Milinković-Savić in anticipo su Montipò termina fuori di poco. al 90’ Reina salva la porta respingendo coi piedi il tentativo di Di Serio, in campo da meno di 10’ per Caprari. Nel recupero Schiattarella viene espulso direttamente per un’entrata su Immobile e lascia il Benevento in dieci (92’). Sipario.