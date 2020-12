Serie A, anticipo dell'undicesima giornata Colpo Verona all'Olimpico, Lazio battuta 2-1 L'Hellas supera i biancocelesti anche in classifica. Successo gialloblù aperto nel primo tempo da un'autorete di Lazzari su conclusione di Dimarco. Di Caicedo il momentaneo pareggio, poi Tameze capitalizza un errore di Radu per il gol vittoria

Condividi

La Lazio non riesce a celebrare in campionato la qualificazione agli ottavi di Champions League ottenuta martedì. Il Verona si conferma solida realtà e sbanca l’Olimpico con un 2-1 che permette all’Hellas il sorpasso sui biancocelesti. La classifica dice 19 punti per gli scaligeri, mentre la Lazio si ferma a quota 17. Così l’anticipo serale dell’undicesima giornata di serie A. Per la formazione di Jurić terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria in casa dell’Atalanta e il pareggio al ‘Bentegodi’ col Cagliari. La squadra di Simone Inzaghi veniva dal successo esterno sullo Spezia e dalla qualificazione in Champions, ma in casa aveva perso con l’Udinese.Simone Inzaghi deve rinunciare a Strakosha, Luis Alberto e Correa. Nel suo 3-5-2 Reina è in porta; Parolo, Acerbi e Radu i difensori; Milinković-Savić, Lucas Leiva e Akpa Akpro in mezzo con Lazzari e Marušić esterni; Immobile e Caicedo sono le punte. Risponde Jurić con il 3-4-2-1: Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Salcedo.Buona Lazio in avvio. Al 12’ Milinković-Savić spreca sbagliando il passaggio a Caicedo quando aveva spazio per tirare, poi al 14’ Immobile approfitta di un errore di Barak ma conclude alto. Al 28’ Acerbi alza bandiera bianca, lo sostituisce Hoedt. Al 36’ e al 38’ facili parate di Reina su Magnani e Tameze. Al 45’ passa il Verona: Faraoni mette in mezzo per Dimarco, sulla conclusione c’è la deviazione di Lazzari che spiazza il proprio portiere. Reina si supera in pieno recupero uscendo su Zaccagni.Parte bene il Verona al rientro dagli spogliatoi, ma il gol lo segna la Lazio con una girata di Caicedo al 56’. Al 65’ Inzaghi inserisce Escalante per Leiva e Correa per Caicedo. L’equilibrio viene rotto da un errore di Radu di cui approfitta Tameze per il nuovo vantaggio Hellas. Jurić richiama l’autore del gol e manda in campo Favilli (69’). Al 77’ è il momento di Colley per Salcedo. All’81’ Inzaghi prova a raddrizzare la partita cambiando Lazzari con Fares e Akpa Akpro con Pereira. All’85’ Lazio pericolosa ma sia Immobile sia Fares vengono “murati” dalla difesa scaligera. Un minuto dopo Faraoni anticipa Correa smarcato da un colpo di tacco di Milinković-Savić. All’87’ nel Verona entra Lazović per Zaccagni. Al 95’ Silvestri salva il risultato con una respinta di piedi su conclusione di Pereira. Festa Verona all’Olimpico.