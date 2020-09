Serie A, posticipo della prima giornata Ibrahimovic trascina il Milan, Bologna battuto 2-0 Un gol per tempo dello svedese danno i primi 3 punti alla squadra di Pioli, che continua il momento di forma del finale della scorsa stagione. Formazione di Mihajlović troppo passiva, anche se nel finale ha avuto la forza di mettere in difficoltà i padroni di casa

Condividi

Il Milan continua nel nuovo campionato il momento brillante del finale della scorsa stagione, ripresa dopo lo stop per la pandemia. Ne fa le spese il Bologna, battuto 2-0 nel posticipo della prima giornata di serie A. Allo Stadio ‘Meazza’ di San Siro grande protagonista il 39enne Zlatan Ibrahimovic, autore della doppietta che vale i primi 3 punti ai rossoneri. Rossoblù da rivedere, anche se il forcing finale ha fatto vedere qualcosa di confortante per Mihajlović. La prima giornata di campionato non va ancora in archivio perché orfana di Benevento-Inter, Udinese-Spezia e Lazio-Atalanta, che si disputeranno mercoledì 30.Si comincia senza pubblico, ma gli invitati dal Milan sugli spalti sono un migliaio di medici e infermieri, impegnati contro la pandemia.Pioli schiera il 4-2-3-1: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimovic. Risponde Mihajlović con lo stesso modulo: Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Arbitra La Penna di Roma.Avvio vivace con iniziative su entrambi i fronti, ma il primo intervento di un portiere è una presa facile di Donnarumma su Dominguez al 22’. Al 26’ su azione da calcio franco, Gabbia si ritrova la palla a disposizione ma la sbuccia. Al 28’ Skorupski smanaccia addosso a Bennacer un cross di Ibra, palla alta. Vantaggio rossonero rimandato al 35’ quando lo svedese insacca di testa un centro di Theo Hernandez.Il Milan torna dagli spogliatoi con Saelemaekers al posto dell’ammonito Castillejo. Al 47’ il belga innesca Ibra, ma Skorupski nega il raddoppio allo svedese, che si rifà di lì a pochi minuti: al 48’ Orsolini ostacola Bennacer all’ingresso nell’area rossoblù, La Penna fischia punizione dal limite per poi concedere il rigore su correzione del Var: dal dischetto Ibrahimovic segna il suo secondo gol (51’). Al 54’ nuovo duello Ibra-Skorupski, il portiere del Bologna respinge. Al 56’ Mihajlović richiama Orsolini e Dominguez per inserire Sansone e Skov Olsen.al 63’ Ibrahimovic addirittura si divora la tripletta, sparando alto un buon pallone di Çalhanoğlu. Al 66’ e al 68’ si vede il Bologna con due iniziative di Barrow. Al 70’ Pioli cambia Kjaer e Çalhanoğlu con Duarte e il debuttante Brahim Diaz, 21enne spagnolo di origine marocchina, prelevato dal Real Madrid. Il Milan tiene bene il campo e confeziona un’altra occasione con Hernandez, Skorupski vola a deviare. Al 76’ altro debutto rossonero: Tonali rileva Kessié. Lavoro anche per Donnarumma, che deve impegnarsi su conclusione di Skov Olsen al 79’. Altri due cambi nel Bologna all’80’: Santander e Svanberg per Palacio e Soriano. Il classe 2000 Vignato per Barrow è l’ultima sostituzione di Mihajlović all’83’. Nuovo grande intervento di Donnarumma su botta di Sansone all’84’. Esaurisce i cambi anche Pioli con Krunić per Bennacer all’86’. Brivido per la difesa rossonera un minuto dopo, a causa di una deviazione di Santander che va a scheggiare la traversa. All’88’ Bologna in dieci per il secondo cartellino giallo rimediato da Dijks. Al 90’ Donnarumma si oppone a un colpo di testa di Tomiyasu. I 4’ di recupero non cambiano il risultato.