Serie A, seconda giornata Milan e Roma calano il poker, travolti Cagliari e Salernitana Una doppietta di Giroud e i gol di Tonali e Leão piegano 4-1 il Cagliari (Deiola). A punteggio pieno anche la Roma che sbanca l''Arechi' con due reti di Pellegrini, una di Veretout e il debutto tra i marcatori di Abraham: 4-0

L'esultanza di Giroud e Pellegrini

Condividi

Tra le cinque squadre a 6 punti ci sono anche il Milan e la Roma. Nei due posticipi serali che chiudono la seconda giornata di campionato i rossoneri battono in scioltezza il Cagliari in un match caratterizzato da un avvio spumeggiante con quattro reti prima della mezz’ora. Faticano di più i giallorossi in casa di una Salernitana che ha retto sulle barricate per un tempo.Al ‘Meazza’ di San Siro, Pioli con il 4-2-3-1, con Krunić e Tonali in mediana, Saelemaekers, Diaz e Leão a sostegno di Giroud. Risponde Semplici con il 3-5-2 con Pavoletti e João Pedro di punta. Giroud attivissimo in avvio, in conclusione e come assistman per Leão, ma il vantaggio rossonero lo firma Tonali direttamente su punizione al 12’. La partita esplode. Pari del Cagliari al quarto d’ora con un colpo di testa di Deiola imbeccato da João Pedro. L’equilibrio dura poco perché al 17’ un tiro di Leão termina alle spalle di Radunović. Si sblocca poi Giroud, autore di una doppietta: al 24’ finalizza con un diagonale un passaggio filtrante di Diaz; al 43’ trasforma un rigore concesso con il Var per fallo di mano di Strootman. In mezzo un grande intervento di Radunović su zampata di Tomori (29’). Ripresa. Al 55’ Pavoletti manda fuori di testa una buona chance. Le sostituzioni rompono il ritmo e la partita scivola via con pochi sussulti. Al 79’ si vede Maignan mettere i pugni su insidia di Lykogiannis. All’87’ Rebić (dal 68’ per Leão) sfiora la traversa.All’‘Arechi’, Castori si copre con un 5-4-1, lasciando il solo Bonazzoli in attacco. Nel 4-2-3-1 di Mourinho, Perez, Pellegrini e Mkhitaryan giostrano alle spalle di Abraham. Pronti-via e Viña scalda i pugni di Belec (2’). I granata pensano a difendersi e per la Roma diventa difficile trovare spazi. Al 20’ il portiere della Salernitana alza sopra la traversa un colpo di testa di Mancini. Nella ripresa la squadra di Mourinho trova la chiave per aprire la cassaforte granata. Al 48’ Pellegrini imbeccato da Viña fulmina Belec col mancino. Al 52’ raddoppio di Veretout al termine di una bella combinazione giallorossa. Bonazzoli un minuto dopo si divora l’occasione per riaprire la partita. Al 64’ straordinari per Belec che rimedia sul colpo di testa di Abraham e vola sulla stoccata di Veretout. Il tris lo firma l’attaccante inglese che trova il primo gol in giallorosso con una girata su invito di Perez al 69'. Pellegrini in grande serata: al 72’ costringe Belec alla respinta, al 79’ lo trafigge con un destro all’incrocio dei pali. Partita finita.