Serie A, 17ma giornata Il Milan si riprende dopo il ko con la Juve e stende 2-0 il Torino Rossoneri a +4 sull'Inter grazie ai gol di Leão e di Kessié su rigore, entrambi nel primo tempo. Per i granata solo 12 punti in classifica al penultimo posto

di Nicola Iannello Il Milan dimostra di aver assorbito il contraccolpo della sconfitta interna con la Juventus e si “vendica” contro l’altra squadra della Mole. A San Siro i rossoneri batto 2-0 il Torino nel terzo anticipo della 17.ma giornata di serie A e vanno a +4 sull’Inter seconda in classifica e impegnata domenica nel big match dell’Olimpo contro la Roma. I rossoneri rivedono anche Ibrahimovic per pochi minuti nel finale, al rientro dall’infortunio: mancava dal 23 novembre. I granata di Giampaolo proseguono il loro campionato di sofferenza, rimanendo inchiodati al 12 punti come il Parma, solo 3 più del Crotone ultimo. E martedì – strani incroci del calendario – Milan-Torino si replica per gli ottavi di Coppa Italia.Pioli porta Ibrahimovic e Çalhanoğlu in panchina e nel suo 4-2-3-1 schiera Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Théo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leão. Risponde l’ex Giampaolo con il 3-5-2: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukić, Rincon, Gojak, Rodriguez; Verdi, Belotti. Arbitra Maresca di Napoli.Subito un rischio per il Toro: Sirigu cincischia col pallone, per poco Castillejo non lo beffa sul contrasto (2’). Il Milan fa il suo possesso palla, ma a ritmo troppo basso. Al 25’ però i rossoneri passano, quando Hernandez sfonda centralmente, Diaz mette un filtrante in verticale per Leão che difende il pallone e trafigge Sirigu con un destro basso. Al 32’ contatto Belotti-Diaz in area granata, Doveri lascia correre, ma poi richiamato dal Var concede il rigore dopo visione delle immagini: dal dischetto implacabile Kessié (36’). La reazione del Torino si infrange sulla traversa: la colpisce Rodriguez direttamente su punizione dal limite (fallo di Romagnoli su Verdi). Al 48’ in contropiede Kessié chiama Sirigu alla parata decisiva.Giampaolo torna dagli spogliatoi con Linetty per Gojak. Al 50’ Maresca fischia rigore per il Toro a causa di un contatto tra Tonali e verdi in area milanista, ma la visione delle immagini lo induce a invertire il fallo: è stato il granata a calciare la gamba del rossonero. Al 54’ Pioli richiama proprio Tonali per inserire Dalot, spostando Calabria in mediana. Al 60’ l’allenatore rossonero prova la carta Çalhanoğlu al posto di Diaz. Doppio cambio nel Torino al 64’: Zaza per Izzo e Murru per Rodriguez: Giampaolo si posiziona con il 4-3-1-2, con Verdi dietro Zaza e Belotti. Al 72’ Belotti con la testa gira verso la porta un corner di Verdi, ma Donnarumma è ben posizionato e blocca. Nel Toro, al 76’ è la volta di Segre per Rincon. All’85’ si rivede Ibra dopo sette partite, al posto di Leão; entra anche Daniel Maldini al posto di Hauge. Giampaolo richiama Belotti per inserire Bonazzoli (86’). Al 91’ grande intervento di Donnarumma su tiro da fuori di Segre deviato da Romagnoli.