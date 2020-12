Serie A, undicesima giornata Napoli in rimonta sulla Samp, vincono anche Roma e Atalanta Al 'Maradona', squadra di Gattuso sotto a opera di Jankto, poi nella ripresa entrano e la ribaltano Lozano e Petagna: partenopei terzi. Senza storia il match del 'Dall'Ara', dove i giallorossi conducevano già 3-0 dopo appena un quarto d'ora. Di Gosens, Malinovskyi e Toloi le firme del successo orobico, Fiorentina nei guai

Il Napoli celebra il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League battendo 2-1 in rimonta la Sampdoria grazie ai cambi operati da Gattuso. La classifica dice terzo posto a quota 23 punti, uno meno dell’Inter. Per i blucerchiati di Ranieri continua un campionato avaro di soddisfazioni, dove i punti sono solamente 11, appena 5 in più della terz’ultima. Quinto posto a 21 punti per la Roma (già ai sedicesimi di Europa League) che dilaga a Bologna; la squadra di Mihajlović continua a in cassare gol su gol e si ferma a 12 punti. Anche l’Atalanta festeggia la qualificazione agli ottavi di Champions con una vittoria (17 punti con una gara da recuperare); ne fa le spese una Fiorentina che incassa la terza sconfitta in quattro partite dell’era Prandelli: è quart’ultima con soli 3 punti più del Genoa. Così le partite domenicali delle ore 15 della undicesima giornata di campionato.All’8’ Meret viene a capo di una mischia in area seguente a corner. Buon Napoli ma al 20’ passa la Samp in contropiede: Verre lancia Jankto che fredda il portiere partenopeo con una botta sotto la traversa. Al 27’ una scivolata provvidenziale di Koulibaly nega il raddoppio a Candreva. Audero protagonista su Mertens (37’) e Insigne (45’).Gattuso torna dagli spogliatoi con Lozano per Politano e Petagna per Fabian Ruiz. Ed è il messicano al 53’ a firmare il pareggio con un colpo di testa ispirato da Mertens. Al 61’ ancora Lozano, ma il palo ferma la sua girata. Al 68’ la mossa di Gattuso si rivela azzeccatissima quando Petagna di testa mette in porta un cross teso di Lozano. Reazione immediata dei blucerchiati, ma Meret dice non a Candreva. Al 76’ è Audero a negare il gol a Mertens.Al ‘Dall’Ara’ una partita vera e propria non c’è mai stata. Al 5’ autorete di Poli nel tentativo di anticipare Džeko su cross di Spinazzola. Al 10’ Džeko segna su filtrante di Pellegrini, stesso schema al 13’ ma Ravaglia nega la doppietta al bosniaco. Il portiere felsineo però al 15’ capitola per la terza volta quando Pellegrini lo trafigge su assist di Spinazzola. Roma in comando del gioco, con occasioni per Džeko e Pellegrini, ma al 24’ Cristante combina un pasticcio mettendo nella propria porta un cross innocuo di Barrow. Dopo un’altra chance per Džeko, al 35’ arriva il poker di Veretout servito da Mkhitaryan. Al 44’ addirittura arriva la cinquina giallorossa con Mkhitaryan servito da Karsdorp.Ripresa inutile, la reazione rossoblù non arriva. La Roma amministra il largo vantaggio e colpisce un palo con Borja Mayoral all’83’, mentre all’88’ Ravaglia riesce a fermare un pallonetto di Mkhitaryan.Subito nerazzurri in avanti. Freuler al 7’ calcia fuori di poco. Al 10’ Drągowski respinge un colpo di testa di Zapata, poi Hateboer viene contenuto dalla difesa viola. Al 19’ un colpo di testa di Romero impegna il portiere della Fiorentina. Al 21’ si vedono gli ospiti con un tiro di Vlahović che Gollini devia a scheggiare la traversa. Nuovo Duello Zapata-Drągowski al 29’, il portiere vola per smanacciare una zuccata del colombiano. Prima dell’intervallo arriva il vantaggio dei padroni di casa: Zapata apparecchia per Gosens che fulmina Drągowski: è il 44’.Nella ripresa arriva il raddoppio della Dea, con una punizione di Malinovskiy al 55’, poi anche il tris di Toloi su corner dell’ucraino corretto da Djimsiti al 63’. Partita chiusa. La Fiorentina si vede all’87’ con un tiro di Barreca neutralizzato da Gollini. Nel recupero c’è ancora tempo per un’occasione di Lammers, subentrato a Zapata all’81’.