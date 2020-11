Serie A, sesta giornata Napoli ko, Sassuolo secondo. La Roma regola la Fiorentina Al 'San Paolo' decidono un rigore di Locatelli e un gol di Lopez, entrambi nella ripresa; i neroverdi volano all'inseguimento del Milan. All'Olimpico, giallorossi in rete con Spinazzola e Pedro; agganciati proprio i partenopei e l'Inter

La sorpresa di quest’anno si chiama Sassuolo. Che poi tanto sorpresa non è, visto che gli emiliani di De Zerbi sono una realtà del calcio italiano ormai da parecchie stagioni. I neroverdi sbancano il ‘San Paolo’ con un rotondo 2-0 e si ritrovano da soli al secondo posto a quota 14, a due lunghezze dal Milan capolista. Nell’altra partita delle ore 18 domenicali della sesta giornata di campionato successo casalingo della Roma che regola 2-0 la Fiorentina e aggancia a quota 11 proprio i partenopei e l’Inter (pareggio nell’anticipo col Parma). I viola si fermano a quota 7.Gattuso con il 4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano (dal 78’ Zielinski), Mertens (dal 70’ Elmas), Lozano (dal 65’ Petagna); Osimhen. De Zerbi in campio con il 3-4-2-1): Consigli; Ayhan, Chiriches (dall’88’ Marlon), Ferrari; Müldür (dall’80’ Kiriakopoulos), Locatelli, Lopez, Rogerio; Traoré (dal 69’ Defrel), Boga (dall’81’ Obiang); Raspadori (dall’88’ Bourabia). Arbitra Mariani di Aprilia.Subito pericolosi i padroni di casa con Mertens al 4’, mira da rivedere. All’11’ Consigli prima serve involontariamente Osimhen, poi rimedia alla grande sulla conclusione a colpo sicuro dell’attaccante partenopeo. Le occasioni latitano. Si rivede Osimhen al 33’, botta alta. Al 43’ si vede il Sassuolo: Boga impegna Ospina con un tiro dal limite.Avvio di ripresa di marca ospita con chance per Rogerio (blocca Ospina) Locatelli (fuori). Occasione anche per il Napoli: Consigli mette la mano su punizione di Mertens. Al 56’ Di Lorenzo affronta Raspadori in area partenopea; Mariani consulta le immagini e decide per il rigore che Locatelli trasforma con freddezza (59’). Al 66’ Mertens da due passi spreca una grande invito di Politano. Finale incandescente. Al 91’ gol di Manolas annullato al Napoli per fuorigioco. Nel recupero, proteste partenopee per una trattenuta su Osimhen, ma sul ribaltamento di fronte Lopez inventa un gran gol eludendo Manolas e Ospina e il tentativo sulla linea di porta di Hysaj; la rete viene confermata dopo check del Var. Festa neroverde a Napoli.Fonseca schiera il 3-4-2-1: Mirante; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp (dal 72’ Bruno Peres), Pellegrini (dal 79’ Cristante), Veretout (dall’89’ Kumbulla), Spinazzola; Pedro (dal 71’ Carles Perez), Mkhitaryan; Džeko. Risponde Iachini con il 3-5-2: Drągowski; Martinez Quarta, Milenković, Caceres; Lirola, Bonaventura (dal 57’ Vlahović), Amrabat (dall’82’ Duncan), Castrovilli (dal 46’ Pulgar), Biraghi; Callejon (dal 67’ Kouamé), Ribéry (dall’82’ Cutrone).Dirige Orsato di Schio.Partono a razzo i viola, con Castrovilli, ma poi è il loro portiere a dovere uscire coi piedi per anticipare Pedro. Poi al 12’ arriva il vantaggio giallorosso con Spinazzola che sfrutta al meglio l’indecisione della difesa della Fiorentina su lancio lungo di Mirante. Buon momento romanista con occasioni per Džeko (15’) e Pedro (18’). Di nuovo il bosniaco al 23’, sulla sua inzuccata Drągowski ha un grande riflesso. Al 37’ ancora protagonista il portiere polacco della Fiorentina che a ruota nega il gol a karsdorp e Mhhitaryan.Al 53’ l’ex viola Veretout per centimetri non dà un dispiacere agli ex compagni. Il raddoppio giallorosso arriva al 70’ in contropiede: Džeko manda in fascia Mkhitaryan che pesca Pedro sul secondo palo per un gol facilissimo. Le speranze di rimonta viola si infrangono sul cartellino rosso diretto per Martinez Quarta, autore di un’entrata molto dura su Džeko.