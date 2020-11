Serie A, anticipo della settima giornata Pareggio tra due deluse: Parma-Fiorentina finisce 0-0 Le due squadre devono cambiare marcia se vogliono togliersi delle soddisfazioni in stagione. Gara avara di occasioni al 'Tardini'. Viola (in maglia rossa) a 8 punti, ducali a quota 6

Poche emozioni nella gara tra due squadre che vivono un inizio di campionato tutt’altro che esaltante. Parma e Fiorentina si dividono la posta nell’anticipo serale della settima giornata di serie A. Allo Stadio ‘Tardini’ termina 0-0 una partita avara di occasioni da gol. Sia i ducali sia i viola (in maglia da trasferta rossa con croce bianca sul petto) hanno già incassato tre sconfitte. La fiorentina sale a 8 punti, mentre il Parma deve accontentarsi di salire a quota 6. Entrambe le compagini devono darsi una scossa per poter vivere una stagione all’altezza di ambizioni e aspettative.Nel 5-3-2 di Liverani, Kucka, Hernani e Kurtić agiscono alle spalle di Ingles e Gervinho. Risponde Iachini con un 3-5-2 dove Kouamé e Ribéry sono le punte. Arbitra La Penna di Roma.Il primo pericolo al 6’ lo creano i ducali, con un tiro cross di Pezzella su cui deve intervenire Drągowski. Replica viola al’8’ una punizione di Biraghi su cui Sepe mette i pugni. È poi Ribéry all’11 a impegnare in presa il portiere del Parma. Al 17’ un colpo di testa di Kouamé termina alto. Il ritmo poi cala e si arriva all’intervallo senza troppi scossoni (subito prima Ribéry ammonito per simulazione di fallo in area dei locali).Ripresa. Subito Biraghi insidioso, Sepe si rifugia in angolo (51’). Il gioco poi si fa macchinoso e le occasioni latitano. Scossa viola all’82’ con un tiro di controbalzo di Castrovilli bloccato da Sepe. A tempo scaduto, Bruno Alves deve rimediare in angolo su incursione pericolosa di Lirola sulla destra. Sipario.