Serie A, quindicesima giornata Roma a fatica sulla Samp, Atalanta schiacciasassi col Sassuolo, Napoli ok Giallorossi terzi grazie all'1-0 firmato da Džeko. Nerazzurri di Gasperini a valanga sui neroverdi: 5-1. Largo successo del Napoli in casa del Cagliari. Solo pari della Lazio a Genova. Punti d'oro per il Torino

Condividi

La Roma cementa il terzo posto, il Napoli sempre quarto. Battendo il Sassuolo, si avvicina l’Atalanta. Il Verona supera lo Spezia e supera la Lazio, fermata sul pari dal Genoa. Pareggio senza reti nel derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna.Punti d’oro per il Torino che batte il Parma al ‘Tardini’ e agguanta a 11 punti lo Spezia e il Genoa, lasciando il Crotone (battuto dall’Inter) all’ultimo posto a quota 9. Con i risultati degli incontri delle ore 15 della quindicesima giornata tutta domenicale della serie A, la Roma sale a 30 punti, 6 in meno dell’Inter capolista provvisoria. Napoli a 28, Sassuolo fermo a 26, insidiato dal rullo compressore Atalanta a 25. Continua il bel campionato del Verona, che si gode i suoi 23 punti. Non brilla la Lazio a 22. Samp inchiodata a 17, avvicinata dal Bologna a 16, Fiorentina a 15 come l’Udinese. Non tranquilli Cagliari a 14 e Parma a 12.Fonseca, senza Mirante, in porta schiera Pau Lopez; in difesa di affida a Smalling e Ibañez; in avanti Pellegrini e Mkhitaryan a sostegno di Džeko. Risponde l’ex Ranieri con un 4-4-2 in cui le punte sono Verre e Quagliarella. Arbitra Chiffi di Padova.Al 5’ Mkhitaryan cade nell’area blucerchiata su pressione di Tonelli, Chiffi fa proseguire. Al 12’ il furetto armeno ci prova di petto su lancio di Karsdorp, Audero si salva di riflesso. Al quarto d’ora ancora giallorossi pericolosi, ancora il laterale olandese rifornisce Pellegrini, sulla cui botta dai 20 metri Audero vola. Il ritmo cala e per vedere una nuova occasione tocca aspettare il 37’, quando un tiro di Candreva viene deviato oltre la traversa da Pau Lopez. Roma pericolosa di testa nella ripresa: Džeko fuori di poco (51’), Smalling centra la traversa (62’). La Samp si salva due volte al 67’, prima su tiro di Pellegrini deviato da Colley, poi su colpa di testa di Džeko alzato da Cragno. Al 71’ è Pau Lopez a salvare la Roma mettendo la mano aperta su colpo ravvicinato di Thorsby. I giallorossi passano un minuto dopo, quando Džeko anticipa Colley su ennesimo traversone di Karsdorp. La Samp non ha la forza di reagire e la Roma si gode il terzo posto.Nel 3-4-1-2 di Gasperini, gli esterni sono Hateboer e Gosens, Pessina giostra alle spalle di Iličić e Zapata. De Zerbi col 4-2-3-1: Locatelli e Lopez in mediana, Berardi, Traoré e Boga alle spalle di Caputo. Dirige Maresca di Napoli.Berardi dà fuoco alle polveri in avvio, ma Gollini anticipa Müldür. Di nuovo lavoro per il portiere nerazzurro all’8’ su mancino di Kyriakopoulos. Ma all’11’ passa l’Atalanta con Zapata che vince un duello con Chiricheş e trafigge Consigli. Superlavoro per il portiere neroverde su Iličić (17’), tentativo di autogol di Locatelli (18’) e Hateboer (21’), mentre Palomino alza la mira al 23’. Al 35’ il palo ferma il sinistro di Zapata, ma al 45’ arriva il raddoppio orobico con Pessina che capitalizza un passaggio filtrante di Iličić. Dopo l’intervallo arriva la doppietta di Zapata, smarcato da un tacco di Freuler (49’). Poker servito al 57’ con un tiro dal limite di Gosens deviato da Ferrari a ingannare Consigli. Al 63’ Muriel rileva Pessina e al 67’ il colombiano va in gol imbeccato da Freuler. Al 75’ Chiricheş risolve una mischia in area nerazzurra firmando il gol della bandiera del Sassuolo.Partita scintillante, ricchissima di occasioni. Fabian Ruiz e Insigne insidiosi per la squadra di Gattuso, break rossoblù di João Pedro, poi ancora Petagna, Insigne, Mario Rui per i partenopei. La sblocca Zielinski al 25’ con una gran botta sotto la traversa su assist di Petagna. Il Napoli non si accontenta e continua a premere andando vicino al raddoppio con Lozano. Si vedono i padroni di casa con Simeone al 36’, ma è Cragno a salvare il Cagliari su palla tagliata di Insigne al 38’. Prima dell’intervallo, per i rossoblù ci prova Sottil ma la conclusione è alta. Nel secondo tempo, al 60’ João Pedro controlla un cross di Zappa e fulmina Ospina (nono successo personale del brasiliano), ma dopo appena 2 minuti Zielinski firma la doppietta personale su assist di Di Lorenzo. Dal 65’ Cagliari in dieci per il secondo cartellino giallo rimediato da Lykogiannis. Lozano si divora il gol in due occasioni: al 70’ “colpendo” Cragno, al 73’ mettendo alto di testa da posizione favorevole; poi però aggiusta la mira e al 74’ risolve una mischia da calcio d’angolo. Il Napoli potrebbe dilagare con Fabian Ruiz e Politano. Sfortunatissimo Caligara: rileva João Pedro all’83’ e un minuto dopo colpisce il pallone con la mano nella propria area, mandando Insigne sul dischetto per il quarto gol partenopeo.Al 13’ Calvarese fischia una punizione dal limite per la Lazio, a causa di un fallo di Zapata su Milinković-Savić, ma richiamato dal Var cambia decisione e assegna il rigore: contatto sulla linea dell’area, dal dischetto Immobile spiazza Perin per il suo decimo gol (15’). Al 40’ la ‘scarpa d’oro’ manca di poco il raddoppio. Al 42’ Reina chiude lo specchio della porta a una conclusione defilata di Pjaca. Nella ripresa, al 58’ il pareggio del Grifone con Destro che finalizza un contropiede rifinita da Shomurodov. La Lazio spreca con Caicedo al 64’ e per poco non viene punita da Shomurodov al 71’. Ancora squadra di Inzaghi sciupona al 78’, quando Lazzari sbaglia il passaggio decisivo verso Caicedo.Ottime parate di Provedel e Silvestri. Al 68’ Chabot lascia gli Aquilotti in dieci dopo la seconda ammonizione. Decide il match un bellissimo gol in acrobazia di Zaccagni che al 75’ trasforma in oro un traversone di Faraoni.Respira Giampaolo che inguaia Liverani. I granata lasciano l’ultimo posto e si issano a una sola lunghezza dai ducali. Le reti. Singo all’8’ chiude una triangolazione con Belotti trafiggendo Sepe. Raddoppio granata all’88’ con incornata di Izzo su corner di Gojak. Nel recupero, il centrocampista bosniaco si toglie la soddisfazione del successo personale su assist (secondo di giornata) di Belotti (95’)Non sono mancate occasioni nel derby dell’Appennino, con un primo tempo più brillante del secondo. E dire che l’avvio era stato promettente. Palo di Ribéry al 2’, dopo occasione di Vlahović. Si vedono poi in avanti i rossoblù con Barrow e Orsolini. Le occasioni da rete latitano. Conclusione di Castrovilli di poco alta all’84’. Ultimo sussulto dell’incontro in pieno recupero ancora con il centrocampista viola che manda a lato in mischia.