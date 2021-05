Serie A, anticipo della 37ma giornata La Roma fa suo il derby: 2-0 alla Lazio che dice addio ai sogni Champions Decidono i gol di Mkhitaryan e Pedro, uno per tempo. Nonostante un buon avvio, i biancocelesti non trovano la reazione per pareggiare. Anche in caso di vittoria nel recupero col Torino, la squadra di Simone Inzaghi non potrebbe agguantare il quarto posto

Una Roma già fuori dalla corsa Champions spegne le residue speranze della Lazio di qualificarsi per la massima competizione continentale per club. Il derby dell’Olimpico, anticipo del sabato sera della 37ma e penultima giornata di campionato, finisce 2-0 per i giallorossi, che salgono a 61 punti, settimi. Sesto posto fisso per i biancocelesti che restano a quota 67; anche in caso di vittoria nel recupero con il Torino, il quarto posto è irraggiungibile.Fonseca con il 4-2-3-1: Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Bruno Peres; Cristante, Darboe; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Džeko. Simone Inzaghi schiera il consueto 3-5-2: Reina; Marušić, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Leiva, Luis Alberto, Lulić; Muriqi, Immobile. Arbitra Pairetto di Nichelino.Al 26’ Milinković-Savić ruba palla a Ibañez, serve Luis Alberto sulla cui conclusione Fuzato compie un mezzo miracolo. Al 31’ Muriqi va in gol ma da posizione di fuorigioco, Pairetto annulla. Al 35’ Milinković-Savić a tu per tu con Fuzato tenta il pallonetto, mira imprecisa. Al 38’ problemi muscolari per Ibañez, lo sostituisce Kumbulla. Passa la Roma al 42’ con Džeko che serve Mkhitaryan per il piatto destro vincente.I giallorossi tornano dagli spogliatoi con Santon per Bruno Peres. Al 57’ Cristante fallisce una buona occasione. Inzaghi prova a dare una scossa ai suoi inserendo Luiz Felipe per Lulić e Pereira per Muriqi (59’). Al 72’ doppio cambio sui due fronti: Fonseca inferisce Pedro per El Shaarawy e Villar per Pellegrini: Inzaghi mette Fares per Marušić e Caicedo per Radu. Fioccano le occasioni. Immobile di tacco impegna Fuzato (75’). In area biancoceleste una spazzata di Lazzari evita guai seri (76’). Fuzato chiude su Immobile lanciato a rete (77’). E poi arriva il raddoppio giallorosso con Pedro che dai 25 metri piazza il pallone all’angolino dover Reina non arriva (78’). All’81’ un tiro di Villar deviato da Luiz Felipe esce di pochissimo con il portiere della Lazio spiazzato. All’87’ Džeko dalla distanza, fuori di poco. Un minuto dopo Lazio in dieci per il secondo giallo rimediato da Acredi per un fallo sul bosniaco. Neanche i tre minuti di recupero cambiano il risultato.