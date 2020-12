Serie A, decima giornata Pareggi senza reti tra Roma e Sassuolo e tra Parma e Benevento I giallorossi falliscono l'operazione sorpasso sui neroverdi. Squadra di Fonseca in dieci per più di metà partita a causa dell'espulsione di Pedro. Pippo Inzaghi esce imbattuto dal 'Tardini' e resta davanti ai ducali. Rinviata per maltempo Udinese-Atalanta

Segno “X” protagonista delle partite domenicali delle ore 15 della decima giornata di campionato. All’Olimpico la Roma non riesce a piegare la (ormai non più) rivelazione Sassuolo, mentre al ‘Tardini’ esce un altro 0-0 tra Parma e Benevento. I giallorossi – che hanno giocato per oltre un tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Pedro – falliscono il sorpasso sui neroverdi, che restano davanti con 19 punti contro 18. Sorpasso fallito anche per il Parma, che sale a 10 punti contro gli 11 dei sanniti. L’altra partita Udinese-Atalanta è stata rinviata per impraticabilità del campo, a causa delle forti precipitazioni. L’arbitro La Penna ha provato di nuovo il terreno alle 15.30 e alle 15.45, decidendo poi per il rinvio. La gara potrebbe venire recuperata il 13 o il 20 gennaio.Fonseca in campo con il 3-4-2-1: Mirante; Ibañez, Cristante, Kumbulla (dall’89’ Juan Jesus); Karsdorp, Villar, Pellegrini (dall’82’ Diawara), Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Džeko (dall’85’ Borja Mayoral). Risponde De Zerbi con il 4-2-3-1: Pegolo; Ayhan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio (dall’83’ Kyriakopoulos); Locatelli, Obiang (dall’85’ Bourabia); Berardi, M. Lopez (dal 46’ Raspadori), Boga (dal 73’ Haraslin); Djuričić (dal 73’ Traoré). Dirige l’incontro Maresca di Napoli.Buon avvio della Roma, al 6’ Mkhitaryan però non inquadra il bersaglio. Al 14’ il tentativo è di Locatelli, palla fuori non di molto. Al 20’ di testa Džeko impreciso su corner di Pellegrini. Al 33’ Mirante deve uscire per chiudere la strada a Djuričić. Svolta al 40’: Pedro colleziona il secondo cartellino giallo e lascia la Roma in dieci. Prima dell’intervallo annullato un gol di Mhkitaryan per precedente fallo di Džeko. Ripresa. Al 49’ su volée di Džeko il neoentrato Raspadori salva sulla linea la porta del Sassuolo. Al 59’ un cross di Spinazzola deviato da Ferrari finisce sul palo. Sul fondo al 73’ una girata di Džeko. La Roma cerca la zampata decisiva. Al 76’ ci prova Mkhitaryan, fuori. Pegolo impegnato da Džeko al 78’. Il gol giallorosso non arriva, addirittura l’ultima occasione, al 94’ è per gli ospiti, ma il colpo di testa di Bourabia su corner di Haraslin termina fuori. SiparioLiverani gioca con il 4-3-2-1: Sepe; Busi (dall’88 Gagliolo), Bruno Alves, Osorio, Iacoponi; Hernani, Scozzarella (dal 74’ Brugman), Kurtić; Karamoh (dal 46’ Brunetta), Gervinho; Cornelius (dall’88’ Inglese). Pippo Inzaghi con il classico 4-4-2: Montipò; Letizia, Tuia (dall’80’ Foulon), Glik, Barba; Insigne (dall’81’ Tello), Ioniţa, Hetemaj, Improta (dall’87’ Dabo); Caprari (dal 70’ Sau), Lapadula (dall’88’ Di Serio). L’arbitro è Sacchi di Macerata.Gioco piacevole, squadre a viso aperto. Nel primo quarto d’ora, conclusioni di Busi, Lapadula e Gervinho ma senza esito. Al 29’ un mancino di Kurtić deviato da Tuia costringe Montipò in corner. Al 37’ in sinistro a girare di Lapadula esce di poco. Al 52’ un destro di Improta mette in ambasce Sepe a causa del pallone viscido. Al 71’ grossa chance per il Parma: Gervinho sfonda a destra, sulla palla in mezzo Cornelius è in ritardo, ma solo il ripiegamento di Ioniţa impedisce a Brunetta di battere a rete. La partita scivola verso la fine senza riservare ulteriori sussulti.