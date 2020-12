Serie A, posticipo della 12ma giornata Torino battuto 3-1, la Roma aggancia la Juve al terzo posto Granata in dieci dal 14' per l'espulsione di Singo. Ne approfittano subito i giallorossi, in gol con Mkhitaryan e Veretout su rigore. Toro sfortunato: traversa di Edera. Tris romanista di Pellegrini. Troppo tardi il gol di Belotti. Squadra di Giampaolo ultima con il Crotone a 6 punti

In una giornata caratterizzata da pareggi ad alta quota (Inter a parte), la Roma con un balzo supera Napoli e Sassuolo e raggiunge la Juventus al terzo posto, a 24 punti, 4 in meno del Milan capolista e 3 in meno dei nerazzurri, vincitori sui partenopei. Torino piegato 3-1. Per i giallorossi momento positivo dopo la cinquina al Bologna e la qualificazione ai sedicesimi di Europa League; archiviato il poker subito dal Napoli alla nona giornata. Il posticipo dell’Olimpico, che chiude la dodicesima giornata di serie A, sancisce la crisi nera dei granata, ultimi in classifica con il Crotone a soli 6 punti; la squadra di un Giampaolo sempre più in discussione inanella il terzo ko di fila, dopo quelli con Juve e Udinese.Fonseca con il 3-4-2-1: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibañez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Džeko. Giampaolo cambia cinque uomini rispetto alla sconfitta di sabato con l’Udinese e schiera il 3-5-1-1: Milinković-Savić (fratello del centrocampista della Lazio); Buongiorno, Lyanco, Bremer; Singo, Meïté, Gojak, Linetty, Vojvoda; Lukić; Belotti. Arbitra Abisso di Palermo.Smalling c’è e si vede, chiudendo una combinazione Linetty-Belotti al 4’, “murando” il ‘Gallo’ al 6’ e intercettando un filtrante di Lukić all’8’. Fronte Roma, clamorosa occasione fallita da Bruno Peres al 10’, con un pessimo impatto sul passaggio di Mkhitaryan. Al 12’ Belotti di testa non impensierisce Paul Lopez. Al 14’ la svolta: Singo colleziona il secondo cartellino giallo e viene espulso da Abisso. C’è lavoro per Milinković-Savić al 17’ su Mancini e al 19’ per anticipare Džeko. Al 23’ Giampaolo inserisce Ansaldi per Gojak. Passa la Roma al 27’: Milinković-Savić respinge su Mancini, ma nulla può sulla conclusione di prima di Mkhitaryan. Al 36’ un tiro a girare di Spinazzola termina fuori di poco con il portiere granata immobile. Al 42’ rigore per i giallorossi: Belotti sbaglia un retropassaggio, ne approfitta Džeko che viene steso da Bremer, sul penalty di Veretout Milinković-Savić intuisce ma non ci arriva (43’). Sfortuna Toro: Ansaldi si fa male e viene sostituito da Edera.Fonseca torna dagli spogliatoi con Kumbulla per Mancini e Karsdorp per Bruno Peres. Cambi anche nel Toro: Rincon per Meïté e Segre per Lukić. Al 59’ altre due sostituzioni giallorosse: Borja Mayoral per Džeko e Pedro per Villar. Dopo un paio di situazioni pericolose in area granata, il Toro si scuote e centra la traversa con una bomba di Edera al 64’. Ma al 68’ i giallorossi calano il tris con una bella azione combinata che manda Pellegrini alla conclusione mancina che supera Milinković-Savić. La squadra di Giampaolo prova a riaprirla con Belotti, che risolve una mischia susseguente a un suo primo tiro non trattenuto da Lopez che poi si era disimpegnato su Edera. Bonazzoli nei granata per Buongiorno al 77’ e dopo un minuto il neoentrato sfiora il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo. All’84’ un colpo di testa di Bremer su punizione di Edera termina di poco fuori. Nel recupero Smalling nega il gol a Bonazzoli. Sipario.