Serie A, 22ma giornata Udinese battuta 3-0, la Roma si riprende il terzo posto Doppietta di Veretout (un rigore) e tris di Pedro nel recupero: i giallorossi tornano a +1 sulla Juventus, caduta a Napoli. I friulani perdono dopo quattro risultati utili consecutivi

La Roma riscatta il ko in casa della Juventus che le era costato il terzo posto e controsorpassa i bianconeri, sconfitti dal Napoli. All’Olimpico, Udinese battuta 3-0 nel lunch match della 22ma giornata di campionato, terza di ritorno. I friulani cadono dopo due vittorie e due pareggi di prestigio con Atalanta e Inter; i punti restano 24 punti, bianconeri agganciati da Bologna, Benevento e Spezia.Fonseca schiera Cristante nella difesa a tre dove mancano Smalling e Kumbulla, a centrocampo torna Pellegrini con Mkhitaryan a sostegno di Borja Mayoral in attacco. Gotti conferma gli undici che hanno battuto il Verona, con Llorente e Deulofeu di punta nel 3-5-2.I giallorossi passano già al 5’: Mancini va al cross trovando la testa di Veretout che batte Musso. Al 12’ il portiere bianconero si riscatta negando con la gamba il raddoppio al centrocampista francese. Al 19’ è Larsen salvare l’Udinese dalla staccata di Ibañez in mischia dopo corner. Rigore per i padroni di casa al 24’, per l’atterramento di Mkhitaryan da parte di Musso, Veretour realizza spiazzando il portiere (25’). Al 31’ il Var annulla una rete di Pellegrini per precedente fallo di Mkhitaryan.Ripresa. Deulofeu spreca una ghiotta occasione per riaprire la partita al 50’, concludendo centralmente da ottima posizione. La Roma controlla e al 65’ sfiora il tris con Pellegrini di testa, imbeccato da Spinazzola. Al 70’ nuova occasione sprecata da Deulofeu per riaprire la partita: l’ex Milan non approfitta di un errore di Cristante e si fa chiudere da Pau Lopez in uscita. La girandola dei cambi abbassa il ritmo. Pedro (dal 78’ per Veretout) cala il tris nel recupero su rimpallo vinto da Džeko (dal 69’ per Borja Mayoral).