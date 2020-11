Terza giornata della fase a gironi Champions. L'Inter rimonta due gol, ma il Real Madrid vince 3-2. Crollo Atalanta, 0-5 del Liverpool La squadra di Conte reagisce alle reti di Benzema e Sergio Ramos e pareggia con Lautaro e Perisic. Ma nel finale i blancos si prendono i tre punti con Rodrygo. A Bergamo, i Reds annichiliscono gli orobici: tripletta di Diogo Jota e firme di Salah e Mané

Atalanta travolta fra le mura amiche, Inter capace di recuperare due gol per poi restare con un pugno di mosche. Non ci sono buone notizie per le italiane dalla serata di Champions. Il Liverpool espugna Bergamo con un 5-0 che non ammette repliche, mentre il Real Madrid (al 'Di Stefano') riacciuffa la vittoria col gol del 3-2 negli ultimi minuti. Per gli orobici la situazione nel Gruppo D è comunque stabile: Liverpool a punteggio pieno (9), Ajax (2-1 in Danimarca) e Atalanta 4, Midtjylland 0. Complicata ma rimediabile la situazione per l'Inter nel Gruppo B. Il Borussia Moenchengladbach è in testa con 5 punti dopo il clamoroso 6-0 a Kiev in casa dello Shakhtar, ucraini fermi a 4 e raggiunti dal Real, milanesi a quota 2.Perisic affianca Lautaro (Lukaku indisponibile) nel 3-5-2 classico di Conte. La squadra di Zidane detta i tempi del gioco, ma le migliori iniziative sono nerazzurre. Colpo di testa di Barella sul cross di Perisic, Courtois e la traversa negano il gol. L'esterno dal limite di Vidal scuote l'esterno della rete. Il Real comincia a farsi pericoloso dopo il 20'. Valverde sciupa malamente la sponda di testa di Benzema che lo libera sul disco del rigore. Ma poco dopo (25') lo svarione è di Hakimi, che libera la corsa di Benzema verso il gol dei blancos con un retropassaggio sciagurato. Il Real raddoppia al 33' con Sergio Ramos, puntuale come gli capita spesso di testa su corner. Nel momento peggiore, l'Inter si rialza: splendido colpo di tacco al volo di Barella ad aprire la strada a centroarea per Lautaro che scatta come un cobra sul pallone e insacca in anticipo su Mendy. Al 35' i nerazzurri fanno il pieno di fiducia. Lucas Vazquez spaventa con un rasoterra a fil di palo. Ma è l'Inter a completare la rimonta (68') con Perisic, servito dal colpo di testa di Lautaro. Lo stesso argentino si ritrova la palla del sorpasso, gentilmente concessa da un errore di Varane, alta la sua conclusione. E così, all'80', è il Real a rimettere la freccia: Vinicius scatta sulla sinistra e serve un cross basso arretrato, difesa dell'Inter attratta dal movimento di Benzema, Rodrygo riceve la sfera al limite e batte Handanovic. In pieno recupero il portiere sloveno nega il gol a Benzema.Gasperini recupera Hateboer, sulla corsia destra, e lancia Mojica sulla sinistra. Muriel e Zapata in attacco sostenuti da Gomez. Gli ospiti, però, fanno subito capire che ne hanno di più. Subito lo slalom di Diogo Jota costringe Sportiello all'uscita bassa. L'estremo difensore orobico alza poi in angolo la botta di Mané. Dall'altra parte Alisson rischia la topica su una conclusione non irresistibile di Muriel. Jones impegna Sportiello in due tempi e subito dopo c'è il vantaggio dei 'reds' (16'): Alexander-Arnold vede il taglio di Diogo Jota che va via centralmente e realizza. Muriel prova a rispondere dalla distanza, Alisson para con qualche affanno. L'Atalanta non riesce a pressare e subisce le folate della squadra di Klopp. Che raddoppia al 33' con lo stesso Diogo Jota, bravissimo a controllare di sinistro e calciare secco di destro dai dieci metri. L'avvio di ripresa è un incubo per i nerazzurri. Minuto 47: Salah scatta, entra in area, si procura un po' di spazio e disegna un sinistro perfetto nel 'sette'. Minuto 49: L'egiziano vede sul secondo palo Mané e lo serve, il senegalese ringrazia e cala il poker con un sontuoso pallonetto. Minuto 54: il filtrante dello stesso Mané fa a fette la difesa bergamasca, Diogo Jota scatta coi tempi giusti e confeziona il suo hat-trick. In una serata ormai da tregenda, l'Atalanta non è nemmeno fortunata: Zapata si libera elegantemente sul lato sinistro dell'area, destro a giro, palo interno e palla che danza lungo tutta la linea di porta senza attraversarla. Poi e Alisson a negare il gol alla punta colombiana.