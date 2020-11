Serie A Nel derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa finisce 1-1 E' pareggio a Marassi nel posticipo domenicale della sesta giornata: apre al 23' il gran gol di Jankto, pareggia Scamacca al 28'. Doriani all'ottavo posto in compagnia della Lazio con 10 punti, rossoblù a quota 5 ma con una partita da recuperare (mercoledì in casa contro il Torino).

Finisce 1-1 un bel derby di Genova a Marassi tra la Sampdoria e il Genoa nel posticipo domenicale della sesta giornata.Il derby della Lanterna numero 75 in Serie A chiude la domenica di campionato. Tra i doriani Candreva va in panchina, Ranieri mette Jankto sulla destra e Ramirez a supporto di Quagliarella in attacco. Maran cambia e in avanti schiera Zajc e Pandev a supporto di Scamacca. Conferma per il classe 2001 Rovella a centrocampo. Samp col 4-4-1-1: Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. Rossoblù col 4-3-2-1: Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Lerager, Badelj, Rovella; Zajc, Pandev; Scamacca. Inizio subito teso, con numerosi scontri a centrocampo e le due squadre cortissime, a contendersi il pallone in pochi metri. Il match si sblocca al 23’ con Jankto che si invola sulla fascia sinistra, si accentra evitando un paio di avversari e poi, sempre di sinistro, lascia partire un bolide che si infila sotto al sette, Perin è battuto: 1-0. Reazione Genoa che va vicina al pari con una ‘zuccata’ di Zapata deviata da Thorsby, ma Audero con un intervento prodigioso salva la sua porta (27’). I rossoblù però subito dopo trovano l’1-1: colpo di testa di Lerager per Scamacca che lascia passare il pallone e poi con un gran destro ad incrociare batte Audero (28’). Ci provano da un parte Thorsby, di testa, e dall’altra il promettente Rovella, a lato.Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 in campo, ma con ritmi meno elevati. Ci prova Pandev da fuori, mentre tra i doriani ci prova due volte lo scatenato Jankto, ma prima Goldaniga è bravo a sventare la minaccia e poi il secondo cross è troppo forte per gli avanti della Samp. Primi cambi per Ranieri al 66’ che ne sostituisce tre in un colpo: fuori Quagliarella, Ekdal e Ramirez, dentro Keita Balde, Adrien Silva e Verre. Keita si fa vedere subito, ma il suo tiro da posizione defilata finisce sul palo, poi Damsgaard a porta vuota, manda incredibilmente alto (72’). Sostituzioni nel Grifone con Pjaca e Behrami per Scamacca e Badelj (73’), mentre Candreva va in campo al posto di Damsgaard (74’). Altra chance per l’indemoniato Keita che però perde il tempo per la battuta in porta. Nel Genoa Luca Pellegrini subentra a Criscito alle prese con i crampi (77’), mentre all’84° nella Samp esce uno stremato Jankto per Leris. I doriani provano a vincerla, mentre i genoani agiscono di rimessa. Ultimi cambi anche per i rossoblù con Melegoni e Radovanovic che subentrano a Zajc e Lerager (86’). Non succede in pratica più niente, triplice fischio dell'arbitro la Penna di Roma: finisce 1-1.