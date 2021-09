Serie A Calcio. Juve soffre ma vince contro la Sampdoria, 3 a 2 La Vecchia Signora sale a 8 punti in classifica, mentre i blucerchiati restano fermi a 5. Dybala costretto a uscire per infortunio

La Juventus supera 3-2 la Sampdoria nella gara valida per la sesta giornata di Serie A, centrando il primo successo casalingo in campionato. Dybala sblocca il risultato al 10' con un bel tiro da fuori ma poco dopo è costretto a uscire - in lacrime - per infortunio. Al 43' Bonucci raddoppia su rigore, un minuto dopo Yoshida accorcia le distanze di testa riaprendo la partita.Nella ripresa Locatelli al 12' firma il tris a porta vuota su assist di Kulusevski trovando il primo gol in bianconero, ma i liguri non mollano e al 38' si riportano sotto con Candreva, anche se nel finale il risultato non cambia più. La Vecchia Signora sale a 8 punti in classifica, i blucerchiati restano fermi a 5.