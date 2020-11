Rossoneri gol Romagnoli e Kessie che sigla un rigore e ne fallisce un altro Calcio, serie A: il Milan piega la Fiorentina 2-0 In classifica il Milan, alla settima vittoria in campionato, sale a 23 punti, ferma a 8 la squadra di Prandelli. Nell'altro match delle ore 15 il Bologna batte il Crotone 1-0 con gol di Soriano nel recupero del primo tempo

Condividi

Al ‘Meazza’ il Milan continua la striscia positiva in campionato, batte la Fiorentina 2-0 e in attesa di Napoli-Roma consolida la vetta in classifica con 5 punti di margine.Nel Milan Tonali titolare a centrocampo al posto di Bennacer, non convocato, e Ibrahimovic, assente per problemi muscolari. Rebic è l’unico terminale offensivo con Saelemaekers, Calhanoglu e Diaz alle sue spalle. Difesa guidata dalla coppia Kjaer-Romagnoli con Theo Hernandez e Calabria laterali. Tra i viola c'è Callejon dal 1', nel tridente completato da Ribery e Vlahovic. Prandelli conferma come centrali difensivi Pezzella e il serbo Milenkovic con Caceres e Biraghi laterali.Al 7' Donnarumma rischia nel tentativo di evitare un calcio d'angolo, ma Kjaer lo protegge da Castrovilli e si rifugia in corner. La Fiorentina sembra avere più energia rispetto alle recenti uscite in campionato e in avvio si mostra propositiva ma è il Milan a sbloccare il risultato. Al 17’ sul corner battuto da Brahim Diaz c'è l'intervento di Kessié che la spizza di testa sul secondo palo: tap-in di Romagnoli che può colpire liberamente. Difesa viola non incolpevole. Al 21' occasione Fiorentina: filtrante preciso di Ribery per Vlahovic che calcia forte di sinistro ma trova la mano di Donnarumma che la tocca e devia sul palo. Al 25’ Saelemaekers viene toccato da German Pezzella in area, è rigore e Kessie raddoppia. Per la Fiorentina piove sul bagnato: al 37’ Theo Hernandez sterza in area e viene toccato da Caceres, Abisso non ha dubbi e fischia. Sul dischetto si ripresenta Kessie che però stavolta fallisce il penalty.A inizio ripresa Prandelli tenta la carta Bonaventura per Callejon. I viola iniziano con un piglio più vivace rispetto al primo tempo ma è il Milan ad andare ancora vicino al gol al 53’ con un palo di Calhanoglu, poi Dragowski para su tiro di Tonali. Al 55’ Ribery a tu per tu con Donnarumma prova il pallonetto, ma il portiere rossonero neutralizza e poi Romagnoli allontana. Al 65’ buona chiusura di Kjaer su Bonaventura. I viola ci provano ma non incidono mentre i rossoneri gestiscono con tranquillità. Ancora pericoloso Bonaventura al 74’ su cross di Lirola, Kjaer ci mette una toppa. All’80' punizione battuta da Pulgar, salgono i saltatori viola ma Donnarumma fa suo il pallone in uscita alta. Replica Saelemakers che si infila in area ma viene ostacolato al momento del tiro. Finisce senza altre emozioni. Il Milan vola mentre per la Fiorentina continua il periodo nero che la vede sempre più vicina alla parte bassa della classifica.Il Crotone è ancora a caccia del primo successo in campionato. Partono forte i calabresi che dopo appena 30 secondi si portano ai limiti dell'area del Bologna con Simy che non controlla bene un pallone che poteva costituire una grande occasione. Al 3' Messias riceve un pallone in verticale e con una finta lo lascia scorrere, poi con un'altra finta mette a sedere Tomiyasu, si accentra, tenta la conclusione ma spara alto. Al 15’ occasione per il Bologna: Soriano disturbato da Vulic non riesce a concretizzare da ottima posizione sull'invito di Orsolini da destra. Al 18' Mihajlovic perde Orsolini per infortunio: al suo posto Sansone. Al 38’ Skorupski vola e dice di no ad un buon colpo di testa di Simy. Nel recupero del primo tempo azione confusa davanti alla porta di Cordaz, con il portiere che si oppone al colpo di testa di Sansone con un gran riflesso, tap-in di Palacio sulla traversa e alla fine Soriano irrompe mettendo dentro di testa.A inizio ripresa Cordaz alza in angolo su colpo di testa di Barrow, che indirizza in porta su un cross dalla destra. Al 61' su palla inattiva, Soriano stacca di testa e fa da torre. Tomiyasu anticipato a un passo dalla porta dal salvataggio di Simy. Col passare dei minuti Crotone meno brillante rispetto al primo tempo. Il Bologna manovra bene e tiene le fila del gioco. La partita vive di qualche episodio: all’87' Palacio gira bene di testa su punizione battuta da Sansone ma è troppo centrale e Cordaz para. Nel finale almeno due occasioni nitide per il Bologna, nel giro di pochi secondi. Prima Palacio scappa via verso la porta, salta l'uomo ma perde il tempo giusto per la battuta davanti alla porta. Sulla respinta palla sul piede di Vignato che da posizione centrale calcia a botta sicura ma trova il corpo di un avversario. Per i felsinei tre punti buoni per approdare in una buona situazione di classifica con 12 punti. Crotone ancora e bocca asciutta.