Manca solo l'ufficialità Calcio: Max Allegri verso la Juve, per l'Inter c'è Simone Inzaghi

Panchine bollenti tra Roma, Milano e Torino. Dopo la parola data ieri alla Lazio, oggi su Simone Inzaghi è piombata di nuovo l'Inter. L'offerta del club nerazzurro per sostituire Antonio Conte e trovare un adeguato sostituto dopo che Massimiliano Allegri ha preferito il ritorno alla Juventus, sarebbe di gran lunga superiore ai 2,2 milioni che fino a ieri garantiva Lotito a Inzaghi: 4 milioni più uno di bonus a stagione per tre anni. Manca solo l'annuncio ufficiale.La Juventus e Massimiliano Allegri tornano insieme. Anche qui manca ancora l'ufficialità, ma i bianconeri e l'allenatore livornese dovrebbero accordarsi sulla base di un contratto di tre stagioni con opzione per una quarta a 8.5-9 milioni di euro a stagione più bonus.I bianconeri e il tecnico livornese si erano separati al termine dell'annata 2018-19, dopo cinque stagioni ricche di titoli: cinque scudetti, quattro Coppe Italia, due Supercoppe italiane, ma anche qualche delusione: due finali e una semifinale di Champions. Proprio la mancata vittoria della coppa dalle grandi orecchie aveva fatto virare il club su una soluzione diversa che allora rispondeva al nome di Maurizio Sarri, ma dopo appena un anno anche l'allenatore di Figline Valdarno era stato congedato più per mancato feeling con lo spogliatoio che per reali risultati.A sorpresa, l'estate scorsa, in chiara difficoltà, la società aveva promosso Andrea Pirlo a tecnico della prima squadra. Seppur alla prima esperienza, Pirlo alla fine era riuscito a portare alla Continassa una Supercoppa italiana, una Coppa Italia e una qualificazione Champions conquistata per il rotto della cuffia all'ultima giornata.Nel bilancio è però pesata la mancata conquista del titolo, primo allenatore juventino a non riuscirci dopo nove stagioni, e un gioco che ha spesso lasciato grandi perplessità. Pirlo ha anche pagato colpe forse non sue e probabilmente già indicate da Allegri al momento dei saluti: la squadra era e resta da rifondare. Dunque, tre esoneri in tre anni: cosa vista a Torino sulla sponda bianconera del Po in periodi di crisi ben più profonde (Ranieri, Ferrara/Zaccheroni, Delneri tra il 2009 e il 2011 il precedente più recente).Simone Inzaghi fino a ieri sembrava a un passo dal rinnovo con la Lazio, nella giornata di oggi è stato protagonista di un clamoroso passo indietro con il club biancoceleste, cedendo alle lusinghe dell'Inter che gli ha proposto due anni di contratto (la cifra dovrebbe aggirarsi attorno ai quattro milioni più bonus, quasi il doppio rispetto ai 2,2 milioni che gli proponeva Lotito), dopo aver sondato anche la pista che portava a Sarri.L'ormai ex allenatore dell'Inter, Antonio Conte, intanto, si è congedato via Instagram, con un lungo post sulla sua pagina accompagnato dalla foto dei festeggiamenti sul prato di San Siro di domenica scorsa."Con grande emozione voglio informarvi che il 30 giugno si concluderà la mia meravigliosa avventura con la Lazio". Simone Inzaghi saluta con una dichiarazione all'Ansa, i tifosi biancocelesti, ufficializzando, di fatto, la fine del suo rapporto con il club in vista di quello che appare l'ormai praticamente certo approdo all'Inter. "Ringrazio la società - prosegue - il presidente, i giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi splendidi 22 anni da giocatore e da allenatore. Abbiamo lottato e vinto insieme. Questi colori sono e resteranno per sempre nel mio cuore: il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima".