Serie A Suicidio Milan, solo 0-0 al Meazza con il Cagliari già salvo I rossoneri di Pioli ora, per entrare nell'Europa che conta, dovranno andare a vincere all'ultima giornata in casa dell'Atalanta o sperare in un risultato positivo del Bologna al Dall'Ara contro la Juve

Condividi

A San Siro fa festa solo il Cagliari. Al Milan serviva una vittoria per la Champions ma è arrivato uno 0-0 che certifica la salvezza dei sardi (ottenuta già prima di entrare in campo grazie al pari del Benevento) e l’occasione mancata dei rossoneri che ora dovranno andare a vincere a Bergamo con l’Atalanta oppure sperare nel risultato positivo del Bologna in casa contro la Juve.Pioli conferma per 10/11 la formazione del roboante 7-0 in casa del Torino, con Rebic prima punta. Torna Saelemaekers e completa il reparto con Diaz e Calhanoglu. Semplici con Nainggolan e Joao Pedro dietro a Pavoletti. Rossoneri col 4-2-3-1: Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Calhanoglu; Rebic. Sardi col 3-4-2-1: Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan, João Pedro; Pavoletti. Il primo lampo di un primo tempo molto equilibrato è di Saelemaekers che riceve palla da Calhanoglu e prova dalla distanza, Cragno devia in angolo (18’). Risposta sarda con Joao Pedro che non riesce ad arrivare su un tiro sporco di Nainggolan (27’), mentre al 39’ Theo Hernandez riesce ad anticipare di un soffio Pavoletti sugli sviluppi di un corner.Nella ripresa Pioli toglie subito Saelemaekers per inserire Leao (46’). Il Milan prova ad aumentare i giri e spinge, ma rischia tantissimo al 54’ su un cross di Joao Pedro che Pavoletti, da ottima posizione, schiaccia di testa ma ‘colpisce’ Donnarumma che respinge come può. Altra sostituzione tra i rossoneri con Castillejo al posto di Brahim Diaz (57’). Ci prova su angolo Godin di testa, altissimo (62’). Doppio cambio al 63’ nel Milan: dentro Dalot e Meite per Calabria e Bennacer. Al 64’, sempre su angolo, grandissima parata di Donnarumma su un colpo di testa di Godin. Subito dopo si rivede in avanti il Diavolo, ma la spaccata aerea di Castillejo finisce alta (66’). Al 68’ cross dalla sinistra di Leao, il ‘solito’ Castillejo non ci arriva per poco. Doppia sostituzione anche nel Cagliari al 78’: dentro Cerri e Duncan per Pavoletti e Marin. Forcing del Milan a caccia del successo che vale la Champions. Ultimi cambi: nel Cagliari entrano Asamoh, Klavan e Rugani (tra l’86° e l’88’), tra i rossoneri Mandzukic per Calhanoglu (89’). Assedio finale del Milan trascinato da un Castillejo tra i più ispirati, ma il Cagliari tiene bene, finisce 0-0.