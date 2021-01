Serie A, 17.ma giornata La Juve non si ferma più: battuto 3-1 un bel Sassuolo Terza vittoria di fila per i Campioni d'Italia. Gli uomini di Pirlo sono quarti, a un punto dal terzo posto della Roma e a 7 lunghezze dal Milan capolista, ma con la sfida con il Napoli ancora da recuperare. Neroverdi settimi a quota 29, davanti a Lazio (28) ed Hellas Verona (27)

Terza vittoria di fila della Juventus che allo Stadium fatica, ma batte 3-1 un ottimo Sassuolo, in 10 da fine primo tempo. I bianconeri sono quarti, a un punto dal 3° posto della Roma e a 7 lunghezze dal Milan capolista, ma con la sfida con il Napoli da recuperare. Neroverdi settimi a quota 29, davanti a Lazio (28) ed Hellas Verona (27).Emergenza in difesa per Pirlo: le positività di Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt costringono il tecnico bianconero a schierare una retroguardia inedita. Al fianco di Bonucci spazio a Demiral, con Danilo e Frabotta sugli esterni. In attacco, Morata al rientro in panchina, Dybala con Ronaldo. De Zerbi, invece, deve rinunciare a Berardi e punta su Defrel, Djuricic e Traoré alle spalle di Caputo. Boga in panchina, c'è Obiang con Locatelli a centrocampo. Juve col 4-4-2: Szczesny; Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Dybala. Sassuolo col 4-2-3-1: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traoré; Caputo.Parte forte la Juve con CR7 che di testa anticipa l’uscita di Consigli, ma il pallone finisce alto sulla traversa (8’). Ancora bianconeri in avanti con McKennie che lavora bene il pallone al limite dell’area e poi di tacco serve Frabotta, il cui forte sinistro, deviato da Consigli, sorvola il montante (11’). Si fa male McKennie, entra Ramsey (19’). Su lancio lungo di Bonucci, scatta bene Ronaldo ma è bravo Chiriches nel contrastarlo (25’). Altro cambio tra i bianconeri con Dybala costretto ad uscire sostituito da Kulusevski (43’). A fine 1° tempo il Sassuolo resta in 10: fallaccio di Obiang su Chiesa, Massa prima ammonisce, poi richiamato al Var, va a vedere le immagini ed espelle il centrocampista neroverde. Chiesa acciaccato, ma resta in campo e la Juve in superiorità numerica sfiora più volte in gol nei minuti di recupero, prima con Demiral e CR7 che non arriva di un soffio sul pallone toccato da Consigli (48’ pt), poi con Kulusevski che manda alto da buona posizione (50’).Nella ripresa subito doppio cambio per De Zerbi che toglie Djuricicic e Caputo per far posto a Toljian e Maxi Lopez, mentre Pirlo sostituisce Bentancur ed inserisce Rabiot. Juve in pressione e al 50’ arriva il vantaggio: Ferrari anticipa Ronaldo al limite, la palla finisce a Danilo che con un gran destro incrociato da oltre 20 metri riesce ad infilare l’angolino e battere Consigli: 1-0. Ma il Sassuolo non molla e al 58 c’è il pari: prolungata azione con Locatelli che serve Traoré, palla in area a Defrel che stoppa di sinistro saltando Bonucci e poi di destro fulmina Szczesny. Buona chance per Ronaldo che, su gran lancio di Ramsey, non riesce a superare Consigli in uscita (65’). Da Kulusevski in area per Chiesa che calcia al volo, palo esterno (68’). Pressione bianconera, ma Ronaldo fallisce una clamorosa occasione su assist di Kulusevsi che col tacco lo aveva messo a tu per tu con Consigli, ma il portiere si distende e para (74’). La Juve torna avanti all’82’: palla sulla sinistra per Frabotta che crossa rasoterra, la difesa emiliana è ferma e arriva la spaccata vincente di Rasmey per il 2-1. Il Sassuolo prova a non arrendersi, ma nel recupero in contropiede scatta Ronaldo che finalmente trova il gol, è il definitivo 3-1 e il 15° gol quest’anno in Serie A per il portoghese.