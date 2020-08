Dopo la conclusione delle coppe ​Calcio, ranking Uefa: il Bayern riconquista la vetta

Condividi

Dopo la chiusura dei tornei 2019-2020, l'Uefa ha aggiornato il proprio ranking e, grazie alla vittoria ottenuta nella finale di Champions League giocata ieri sera contro il Psg, il Bayern torna al vertice.Forti di 136 punti, gli uomini di Flick, che hanno stabilito il record tedesco di Champions conquistate (6 in totale nella loro storia), superano il Real Madrid di due sole lunghezze. Con 128 punti, si ferma sul terzo gradino del podio il Barcellona, eliminato dal torneo proprio dai bavaresi con un sonoro 8-2. I tedeschi precedono tre spagnole e la Juventus, che chiude la top 5 con 117 punti, uno in più del Manchester City. Al settimo posto si piazzano i vicecampioni d'Europa, i francesi del Psg, a 113 punti.È ormai dalla stagione 2016-2017 che la formazione bianconera, unica italiana nella top 10, si ferma stabilmente alla quinta posizione, mentre ai primi quattro posti si sono avvicendate sempre le stesse squadre negli ultimi cinque anni. Tra le italiane, troviamo la Roma 17a con 80 punti; il Napoli al 18° posto con 77; l'Inter in 33a posizione con 44 punti; 38a la Lazio con 41 punti; 48a l'Atalanta con 33,5 punti; 81° il Milan con 19, così come la Fiorentina, 82a.