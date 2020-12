Doppietta per Junior Messias, di Farias il gol della bandiera per lo Spezia Serie A: prima vittoria stagionale del Crotone, 4-1 allo Spezia Il Crotone vince la sua prima gara in questa Serie A superando per 4-1 lo Spezia. Decisive, nella gara tra neopromosse, la doppietta di Messias, e le reti di Reca e Henriques che regalano tre punti fondamentali per la panchina di Giovanni Stroppa. Per i liguri a nulla è servito il momentaneo pareggio di Diego Farias. Lo Spezia di Vincenzo Italiano resta a 10 punti in classifica e allunga a tre il numero di partite senza vittorie. Per i calabresi un successo importante che, pur mantenendo la squadra in ultima posizione, spezza la serie negativa di quattro sconfitte consecutive

Il Crotone batte lo Spezia 4-1 e conquista il primo successo stagionale in serie A.Prima sfida nella massima serie tra Crotone e Spezia. Tanti assenti a centrocampo per i calabresi: out anche Benali, c'è Zanellato. Messias e Simy confermati in attacco. Nello Spezia non c'è Nzola, gioca Piccoli con Agudelo e Farias nel tridente.Primo tempo molto equilibrato allo Scida. I padroni di casa passano in vantaggio con Messias, abile a sfruttare un lancio di Molina al 7'. Il Crotone ha trovato il gol dopo 416 minuti senza reti in Serie A, ma la gioia dura poco: al 18’ errore del Crotone in uscita, passaggio sbagliato di Zanellato nel tentativo di avanzare in palleggio. Farias ne approfitta e batte col destro Cordaz. Al 21’ altra occasione per i liguri: doppio dribbling in area di Piccoli, ma Cordaz lo ferma nell'uno contro uno. Si va al riposo sull’1-1.A inizio ripresa Crotone volitivo. Al 49’ lancio in profondità per Reca sulla sinistra, ingresso in area e sterzata verso il centro. Sala saltato e Provedel non può nulla. Primo gol per il polacco in Serie A. Al 56’ azione corale del Crotone. Triangolo Pedro Pereira-Messias che lancia lo stesso Pedro Pereira tutto solo sulla fascia destra. Agevole il servizio in orizzontale in area e l'appoggio a porta vuota di Eduardo per il tris. Tentativi flebili di reazione da parte dello Spezia, ma al 76' Molina va vicino al poker: pressing, palla recuperata e destro basso in diagonale dal centro destra dell'area, diretto sul secondo palo. Provedel salva in tuffo. All’86' annullato un gol al Crotone: fuga di Messias in area e pallonetto a battere il portiere in uscita, ma la posizione è di fuorigioco (intervento del Var). Al termine dei sei minuti di recupero arriva il poker con Messias che si incunea tra i due centrali di difesa dello Spezia e batte Provedel. Tre punti d'oro per la panchina di Stroppa e per riprendere fiducia nel club calabrese. Un deciso stop per i liguri.