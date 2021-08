Porticipi della prima giornata di campionato Serie A. Al Milan basta un gol di Diaz, Sampdoria stesa 1-0 a 'Marassi' Lo spagnolo fa centro già al 9'. Per i blucerchiati traversa di Gabbiadini. Nell'altra partita del lunedì, Cagliari-Spezia 2-2

Condividi

La prima giornata di campionato si chiude col successo del Milan a 'Marassi'. La Sampdoria cede 1-0 colpita dal gol di Brahim Diaz in apertura. Fra i rossoneri, esordio in Serie A per il portiere Maignan (sostituto di Donnarumma) e Giroud.Il gol partita arriva al secondo affondo. Nel primo Audero è bravo a opporsi a Leao. Poco dopo (9') il portiere è molto incerto sul tiro di prima intenzione di Brahim Diaz, servito da Calabria e regala il vantaggio al Milan. Entrambe le azioni partono da rilanci lunghi di Maignan. Il portiere rossonero poi si salva con l'aiuto della traversa sulla punizione di Gabbiadini. Ed è bravo sulla doppia occasione capitata a Daamsgard e Colley. Nella ripresa il Milan lascia interamente l'iniziativa ai padroni di casa e prova a chiudere in contropiede (chance di Kjaer, Diaz, Tonali e Rebic, in pieno recupero). La Samp attacca con veemenza ma senza pulizia nelle giocate. La difesa rossonera va in affanno in qualche occasione, senza tuttavia rischiare troppo.Nella partita del pomeriggio, brillante 2-2 fra Cagliari e Spezia. Liguri rimontati da 0-0, dopo i gol di Gyasi, con una botta da 20 metri al 7' e Bastoni, a coronamento di una bella azione al 58'. I sardi si aggrappano a Joao Pedro che raddrizza lo score in pochi minuti con una doppietta. Al 62' il brasiliano colpisce dalla distanza, al 66' trasforma il rigore da lui stesso procurato.