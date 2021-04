Anticipo della trentunesima giornata di Serie A Al Sassuolo basta il secondo tempo, Fiorentina rimontata e battuta 3-1 Viola efficaci nella prima frazione. Segna Bonaventura, Castrovilli colpisce il palo. Nella ripresa entra Berardi che trasforma due rigori nel giro di tre minuti. Maxime Lopez poi definisce il risultato

Sassuolo a due facce, quella brutta nel primo tempo quella bella nella ripresa. La Fiorentina approfitta delle incertezze, ma viene poi travolta 3-1 nell'anticipo del 31° turno. I viola perdono un'occasione per allontanare definitivamente la zona pericolosa della classifica, i neroverdi si riprendono l'ottavo posto a spese del Verona.Locatelli e Berardi in panchina, Caputo sempre assente, De Zerbi schiera sulla trequarti Djuricic, Traore e Boga con Raspadori punta. Solito 3-5-2 per Iachini, punte sono Ribery e Vlahovic. I neroverdi fanno possesso, ma le occasioni migliori sono di marca viola. Consigli ha la meglio su Castrovilli da distanza ravvicinata. In contropiede doppia chance per Biraghi e Ribery, Consigli si oppone a entrambi. Dragowski risponde presente alla fucilata di Traore, ma è ancora la Fiorentina ad avere la grande occasione: Vlahovic 'liscia' il pregevole cross di Castrovilli. Al 31' Bonaventura recupera nella propria trequarti e apre e chiude con un sinistro dal limite il contropiede che sblocca lo score. Sassuolo ancora sterile, Traore e Boga provano alcune accelerazioni. Ma la Fiorentina è sempre più incisiva. Castrovilli parte da sinistra e disegna un bel destro a giro che centra il palo (43').De Zerbi cambia molto e comincia la ripresa con Berardi, Defrel e Kiriakopoulos (per Djuricic, Traore e Rogerio). E il Sassuolo volta pagina. La pressione neroverde diventa asfissiante. Obiang lancia il movimento di Berardi, abbattuto da Dragowski. Rigore che lo stesso n.25 trasforma al 59'. Pochissimi giri di lancetta e Raspadori controlla di misura un rasoterra in area, Pezzella interviene in ritardo e colpisce l'attaccante. Al 62' si ripete il duello Berardi-Dragowski, stesso esito e partita ribaltata. Fiorentina ora in grandissima difficoltà, incapace di costruire. Iachini mette mano alla panchina: Eysseric e Callejon per Castrovilli e Bonaventura. Se il tecnico viola voleva una scossa, non è fortunato. Poco dopo, infatti, un triangolo Muldur-Berardi-Muldur viene contenuto in corner. Sullo sviluppo dalla bandierina, Maxime Lopez controlla dal limite e calibra un diagonale preciso nell'angolo basso che vale il tris al 75'. Un quarto di campo per Locatelli il Sassuolo amministra in scioltezza l'ultima frazione di gara. Berardi di testa tutto solo sciupa l'occasione della tripletta personale.