Il posticipo che ha chiuso la trentunesima giornata Serie A. Eriksen rimedia all'autogol di Handanovic, Napoli-Inter 1-1 Il portiere si scontra con De Vrij e manda avanti i partenopei, il danese pareggia nella ripresa. Due legni per Lukaku, nel finale Politano centra la traversa. Nerazzurri con nove punti di vantaggio sul Milan

Condividi

L'Inter non passa a Napoli, ma si accontenta molto volentieri dell'1-1 che certifica una margine di 9 punti sul Milan, secondo, a sette giornate dalla fine del campionato. I nerazzurri interrompono la striscia di 11 successi consecutivi, ma sono comunque in serie positiva da quindici gare. Per i partenopei un pari che rallenta la scalata verso la zona Champions.Osimhen è la punta, Politano, Zielinski e Insigne sono i trequartisti nel 4-2-3-1 di Gattuso. Consueto 3-5-2 di Conte, gli esterni sono Hakimi e Darmian mentre eriksen è in linea con Barella e Brozovic. Gara molto bloccata, che non concede nulla allo spettacolo per venti minuti buoni. Sono i nerazzurri a rompere gli indugi con Darmian che si libera in area ma anziché tirare cerca Hakimi, anticipato da Insigne. Successivamente, su azione d'angolo, Brozovic va al tiro, Lukaku ci mette il piatto destro e centra in pieno la traversa (29'). Risponde il Napoli che passa rocambolescamente al 36': Insigne guadagna il fondo e centra, Handanovic intercetta, si scontra con De Vrij e manda il pallone nella sua rete. La reazione dell'Inter non si fa attendere e Lukaku sbatte ancora sul palo al 39', quando devia col corpo la punizione di Eriksen. Proprio sul sipario della frazione Meret esce ad anticipare Barella lanciato dalla precisa imbucata di Lautaro.L'Inter comincia la ripresa facendosi preferire nel gioco. Il Napoli stenta a ripartire, pur non subendo assalti tambureggianti. A equilibrare la gara è una prodezza balistica di Eriksen che, al 55', riprende una respinta corta e scarica di sinistro una staffilata imprendibile. Lukaku lavora tanto in area partenopea, la difesa lo raddoppia e triplica impedendogli il tiro. Sull'altro fronte, fuori di un soffio il colpo di testa di Di Lorenzo. Conte aumenta la trazione anteriore con Perisic al posto di Darmian. Il ritmo però è calato, le squadre sono prudenti. Gattuso prova la carta Mertens (al posto di Osimhen) per vivacizzare; Conte inserisce Sanchez per l'acciaccato Lautaro. La scossa va vicino a darla Politano, che si libera in area e scaglia un potente destro che colpisce la traversa (80'). Doveri concede e revoca tramite Var un rigore al Napoli (intervento di De Vrij nettamente sulla palla). Conte decide di abbassare il baricentro, fuori Eriksen entra Gagliardini. Il Napoli esercita pressione fino ai minuti di recupero, quando si rivedono i nerazzurri e Hakimi si procura una chance che Manolas sventa con un puntuale intervento in scivolata.