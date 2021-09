La terza giornata Serie A. Ibrahimovic entra e sigilla il big match con la Lazio, il Milan vince 2-0 Nel primo tempo gol di Leao e rigore sbagliato da Kessie. Nella ripresa lo svedese mette in ghiaccio il primato in classifica dei rossoneri. Inter rimontata due volte a 'Marassi' dalla Sampdoria (2-2)

Condividi

Il Milan resta a punteggio pieno superando 2-0 la Lazio nel big match della terza giornata. I biancocelesti lasciano così la vetta della classifica, come pure l'Inter, stoppata a Genova sul pari dalla Sampdoria (2-2).A San Siro, Pioli schiera Florenzi sulla trequarti con Brahim Diaz e Leao, Rebic punta. Pedro e Felipe Anderson ai lati di Immobile è il tridente di Sarri. I rossoneri si vedono di più, biancocelesti di rimessa. Il Milan paga qualche imprecisione sulla trequarti, ma anima la partita proprio sul sipario del primo tempo. Al 45' Leao parte soliltario dalla sua metacampo, passiva la difesa ospite, scambio con Rebic e tocco facile da centroarea per il vantaggio milanista. In pieno recupero, Immobile interviene in ritardo su Kessie e provoca un rigore. E' il 51' quando lo stesso ivoriano va sul dischetto, ma centra la traversa. La ripresa comincia col Milan avanti di un gol e ritmi molto più contenuti. Al quarto d'ora fa il suo esordio stagionale Ibrahimovic (per Leao). Esordio biancoceleste dell'ultimo acquisto di mercato, Zaccagni (per Felipe Anderson). Ma è lo svedese a lasciare presto il segno sulla gara. Al 67' Rebic in contropiede lo serve davanti alla porta e Ibra spinge in rete il raddoppio di piatto. Difesa della Lazio ancora una volta impalpabile. Finale con gli ospiti proiettati in avanti, anche perché il Milan tira i remi in barca, Maignan si oppone a un sinistro di Immobile. Nervosismo dopo il triplice fischio, l'arbitro Chiffi mostra il cartellino rosso a Sarri.Nella partita delle 12.30 partono bene i doriani, ma al 18' Dimarco su punizione porta avanti i nerazzurri. Lautaro sfiora il raddoppio (bravo Audero). Ma al 34' arriva il pari di Yoshida, su azione d'angolo complice una deviazione di Dzeko. Pronta reazione Inter: occasione per Skriniar e al 44' raddoppia Lautaro con un gran sinistro su assist di Barella. A inizio ripresa pareggia Augello (47') con una gran volée sul cross di Bereszinski. E' il gol che fissa il pari definitivo, ma i doriani insistono: D'Ambrosio salva sulla linea una conclusione di Damsgaard. Finale incandescente e altalena di emozioni, anche perché l'Inter resta in dieci per l'infortunio occorso a Sensi a sostituzioni esaurite. In vista dell'esordio in Champions col Real Madrid, Inzaghi dovrà fare i conti coi problemi del centrocampista e anche con quelli di Dimarco (uscito acciaccato).