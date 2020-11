A San Siro il posticipo che ha chiuso il settimo turno Serie A. Ibrahimovic sbaglia un rigore, poi pareggia in extremis. Verona rimontato da 0-2 a 2-2 Milan sotto di due gol in 19': Barak e autorete di Calabria. Kessie suona la carica prima della mezzora. Nella ripresa lo svedese manda alle stelle dal dischetto (66'). Poi colpisce l'incrocio dei pali, quindi (93') fa festeggiare i rossoneri che però mancano l'allungo in vetta. Per gli scaligeri è il secondo pari imposto sul campo di una big

Milan costretto alla rimonta da 0-2 a San Siro contro un Verona volitivo che si vede raggiungere solo in pieno recupero sul 2-2. Ibrahimovic realizza il gol del pari dopo aver sbagliato un rigore e colpito l'incrocio dei pali. I rossoneri restano in vetta alla classifica, ma mancano l'occasione dell'allungo. Per gli scaligeri un altro pari imposto sul terreno di una big (dopo l'1-1 in casa della Juve).Saelemaekers, Calhanoglu e Leao sulla trequarti dietro Ibrahimovic per l'attacco di Pioli. In difesa, problema per Romagnoli durante il riscaldamento, lo sostituisce Gabbia. L'ex Kalinic è l'unica punta di Juric, alle sue spalle ci sono Zaccagni e Barak. Scaligeri senza alcun timore reverenziale sul terreno della capolista. Donnarumma respinge d'istinto su Kalinic. Subito calcio d'angolo, Ceccherini sale di testa e centra la traversa, Barak è il più rapido e infila a porta vuota: al 6' gli ospiti sono in vantaggio. Saelemaekers scalda i pugni di Silvestri dalla distanza, il Verona non si fa intimidire. E al 19' nuovo corner giallobù, la difesa respinge corto, Zaccagni colpisce dal limite e una deviazione di Calabria mette fuori causa Donnarumma. Milan sotto di due gol, i rossoneri devono stringere i tempi. Ottimo Silvestri sul destro dalla distanza di Leao, reso complicato da una deviazione. Al 27' il cross di Saelemaekers pesca l'inserimento di Kessie che prolunga, Magnani se la trova addosso e confeziona l'autogol. Il Milan ha immediatamente l'occasione per il pari, quando Saelemaekers, onnipresente, dopo una percussione mette Hernandez a tu per tu con Silvestri, il portiere vince il duello. Rossoneri ora a pieni giri, rispetto all'avvio stentato.Pioli comincia la ripresa con Rebic per Saelemaekers. Ma il primo squillo è del Verona: affondo di Zaccagni sulla sinistra e palla a rimorchio verso Dimarco che sciupa malamente. Il Milan tiene palla ma non è pericoloso. Juric avvicenda Kalinic (impalpabile) con Colley. Il cambio proprio prima di una fiammata dei rossoneri. Triangolazione Hernandez-Rebic, il terzino si presenta di nuovo davanti a Silvestri e di nuovo si fa ipnotizzare. Sugli sviluppi del corner, Kessie controlla in area e subisce il colpo di Lovato. E' il 66' quando Ibrahimovic va sul dischetto e calcia alle stelle. L'occasione sprecata non ferma il Milan e non scoraggia lo svedese. Su calcio d'angolo sale bene di testa ma colpisce l'incrocio dei pali (76'). Subito dopo, ancora in stacco aereo, si vede negare il gol dalla manona di Silvestri. Pioli si gioca le carta Diaz, che rileva Leao. Finale incandescente. Proprio al 90' Calabria si vede annullare il gol per fallo di mano di Ibrahimovic sull'assist. Non finisce qui perché al 93' è sempre Ibra a svettare di testa sul cross di Diaz, stavolta il pallone finisce in fondo al sacco. Pari e assedio fino al 96', il Verona resiste.