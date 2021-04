Posticipo della trentatreesima giornata Serie A. Il Napoli passa 2-0 a Torino ed entra in zona Champions Uno-due da ko firmato Bakayoko e Osimhen in due minuti (11' e 13'). Per i partenopei anche i pali di Zielinski e Insigne. Granata nei guai, al terzultimo posto

Il Napoli passa 2-0 sul terreno del Torino ed entra prepotentemente in zona Champions. Granata nei guai, inchiodati al terzultimo posto con Cagliari e Benevento (anche se con una partita da recuperare, in casa della Lazio si giocherà il 18 maggio).Torna Sirigu, negativizzato al Covid, Nicola propone Sanabria e Belotti punte del 3-5-2. Nel il 4-2-3-1 di Gattuso ci sono Politano, Zielinski e Insigne dietro Osimhen. Avvio favorevolissimo ai partenopei. all'11' Bakayoko incrocia il destro dai 18 metri e fulmina Sirigu. appena due minuti dopo Osimhen va via in contropiede complice una leggerezza di N'Koulou, viene rimontato da Bremer ma riesce comunque a spingere la palla in rete nel contrasto. E' l'uno.due del ko. Granata in bambola, la deviazione di Bremer evita di un soffio il tris a Politano. Ai padroni di casa serve un episodio per scuotersi e questo capita al 36' quando, su corner, Di Lorenzo rischia l'autogol salvato solo da Osimhen appostato sulla linea. Il Torino prende coraggio e spinge, pur dovendo concedere qualcosa. Il destro radente di Zielinski da fuori centra la base del palo interno e torna in campo (40').Ripresa arrembante, da entrambe le parti. Azione personale di Ansaldi che entra in area da sinistra ma favorisce Meret con un tiro centrale. Poco efficace anche Mandragora di testa. Dall'altra parte, troppo tenero anche Osimhen in un paio di circostanze. Sfortunato, invece, Insigne che colpisce il palo con il destro a giro (60'). Il capitano partenopeo si fa vedere in altre due circostanze. Mertens (subentrato a Zielinski) manda alto da ottima posizione dopo un errore di Sirigu al rinvio. Il Torino si spegne col passare dei minuti e resta pure in inferiorità all'86', quando Mandragora riceve il secondo giallo per un fallo tattico su Lozano.