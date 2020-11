Anticipo del venerdì della settima giornata Serie A. Il Sassuolo manca il sogno primo posto, l'Udinese impone lo 0-0 a Reggio Emilia Portieri mai impegnati, i friulani meritano il pari. Il Milan è un punto sopra i neroverdi

Il Sassuolo manca di nuovo il sogno di volare solitario in vetta alla classifica (anche se solo per qualche ora). L'Udinese impone un meritato pari a Reggio Emilia, dove l'anticipo della settima giornata finisce senza reti. I neroverdi salgono a un punto dalla capolista Milan; i friulani sono terzultimi, ma ora con qualche certezza in più.Rientrano Berardi e Caputo, assenti a Napoli, fra gli 11 di De Zerbi. Gotti si affida a Pussetto e Okaka come punte del suo 3-5-2. Non un gran primo tempo al 'Mapei', dove è l'Udinese a sembrare più intraprendente con trame interessanti tessute dai piedi di De Paul. Nessun brivido per i portieri, spaventa invece un testa contro testa fra Arslan e Rogerio. Il tedesco dell'Udinese resta a terra con un vistoso taglio alla fronte e, dopo la medicazione, resterà in campo con un vistoso turbante. Il Sassuolo prova a cambiare passo nella ripresa, ma i friulani non tremano e si ripropongono con continuità. Gli ingressi di Muldur e poi Defrel nel Sassuolo (che sfoggia un completo azzurro in onore della Nazionale che giocherà a Reggio Emilia domenica 15 contro la Polonia) non incidono quanto De Zerbi si aspettava. Il tecnico decide di sostituire anche Caputo, insolitamente estraneo alle trame di gioco, con Raspadori. E' forse l'istantanea migliore della partita neroverde. L'Udinese fa il suo e merita pienamente il punto guadagnato.