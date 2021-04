I granata si allontanano dalla zona pericolosa della classifica Serie A. Il Torino ribalta la Roma nella ripresa e s'impone 3-1 Giallorossi avanti già al 3' con Borja Mayoral. Pari di Sanabria al 57', mossa vincente di Nicola al 71'; dentro Zaza che segna subito il gol del sorpasso. Rosso a Diawara, chiude il conto Rincon al 92'

Il Torino batte 3-1 la Roma in rimonta e puntella una classifica che lo vedeva troppo vicino alla zona retrocessione. Per i giallorossi ora la zona Champions dista 8 punti, resta la strada dell'Europa League per procurarsi un posto 'extra campionato'.Verdi trequartista alle spalle di Sanabria e Belotti per Nicola. Borja Mayoral vertice offensivo supportato da Pedro e Carles Perez, Fonseca lascia in panchina Mkhitaryan e Dzeko (Pellegrini è squalificato). Pronti via e la Roma la sblocca con Mayoral che riceve il tacco di Pedro al 3'. Il Torino si getta all'attacco e la gara assume una precisa conformazione: granata in pressione, giallorossi in contropiede. Belotti non inquadra il bersaglio su cross di Ansaldi. Poi l'esterno costringe alla respinta Mirante, Lukic fallisce un rigore in movimento. Mandragora chiude letteralmente la porta a Pedro che stava finalizzando una ripartenza perfetta. Mirante è attento su Ansaldi (conclusione velenosa) e soprattutto su Lukic, che strappa a Pedro un pallone gestito con leggerezza in piena area. Belotti si vede molto, ma non riesce a incidere. La Roma non è 'cattiva' nei contropiede che potrebbero scavare il solco.Mkhitaryan al posto di Pedro, la Roma comincia la ripresa con un maggiore controllo del gioco. Svetta Ibanez sulla punizione di Veretout, fuori di un soffio. Il Torino, in maggiore difficoltà, trova lo spunto per il pari: al 57' Ansaldi crossa e Sanabria sale in terzo tempo a incornare in rete. Nicola sostituisce Vojvoda con Singo, Fonseca avvicenda Veretout con Diawara. La gara resta vibrante, anche se aumenta la confusione su entrambi i fronti. La svolta al 71': Nicola manda in campo Zaza (per Sanabria), oltre a Rincon (per Lukic). All'attaccante basta una manciata di secondi per iscriversi sul tabellino: Belotti difende palla e calcia, Mirante respinge proprio sull'accorrente Zaza che completa la rimonta. Subito dentro Dzeko e Karsdorp (per Mayoral e Reynolds), Fonseca è costretto a inseguire il risultato. Mirante tiene a galla i suoi con un ottimo intervento sulla botta di Mandragora. Su corner Dzeko tocca di testa non abbastanza per indirizzare fra i pali. All'85' Diawara rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. Il Torino ne approfitta e arrotonda al 92' con Rincon tutto solo sull'assist di Belotti.