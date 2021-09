Posticipo serale del sabato Serie A. L'Atalanta piega una coriacea Salernitana, Zapata decide lo 0-1 I granata prendono due legni e si fanno apprezzare, ma restano a quota zero. Riscatto degli orobici dopo la sconfitta interna con la Fiorentina

La Salernitana mette in difficoltà l'Atalanta e si fa apprezzare a tratti. Agli orobici basta un lampo di Ilicic, concretizzato da Zapata, e poco più per fare bottino pieno all'Arechi (0-1) e salire a 7 punti in classifica. Un tonico dopo la sconfitta interna con la Fiorentina. Granata sempre fermi a zero.Ribery dal 1' nell'undici di Castori, Gasperini fa turnover ragionato dopo la battaglia in Champions a Vila Real. Gli orobici non riescono a imporre il ritmo, tanto che i granata diventano sempre più intraprendenti col passare dei minuti. La gran girata di Gosens dal limite (Belec molto attento) è la totalità della produzione offensiva dell'Atalanta nel primo tempo. Coulibaly risponde subito e va a scheggiare la traversa con una botta in corsa (21').Ribery cede il posto a Obi sopo l'intervallo. E il nuovo entrato si rende presto pericoloso. Prima si vede su corner, quando di testa alza sopra la traversa; poi scatta in area sul tacco di Bonazzoli e centra il palo (69'). I cambi di Gasperini, però, risultano più efficaci. Ben tre a inizio ripresa, fra loro c'è Ilicic. Lo sloveno impiega un po' a carburare nel gioco di un'Atalanta che non trova la velocità e gli spazi. Quindi, diventa determinante con un'invenzione: al 75' si libera in area con un gioco di prestigio e serve Zapata al limite dell'area piccola, il colombiano si gira e fa centro. Gli spazi ora si spalancano davanti agli orobici. Belec riesce a respingere il diagonale di Zapata, Zappacosta si trova il pallone davanti alla porta spalancata e lo manda a lato. Al 90' legno anche per gli ospiti, il colpo di testa di Gosens carambola su Gyomber e sbatte sulla traversa.