Vittorie esterne negli anticipi serali del sabato del primo turno Serie A. L'Atalanta vince a Torino in extremis, 3-1 in rimonta della Lazio a Empoli Orobici subito avanti con Muriel, ma i granata giocano meglio e meritano il pari con Belotti nella ripresa. In pieno recupero decide il guizzo di Piccoli. Al 'Castellani' botta e risposta iniziale fra Bandinelli e Milinkovic-Savic. I biancocelesti mettono la freccia con Lazzari e il rigore di Immobile

L'esultanza dell'Atalanta dopo il primo gol (Ansa)

Colpi di Atalanta e Lazio, che nel sabato della prima di campionato espugnano Torino ed Empoli. Gli orobici trovano il gol della vittoria in pieno recupero, i biancocelesti rimontano immediatamente uno svantaggio e mettono la freccia già nel primo tempo.Muriel riceve a destra, si accentra e scarica un gran sinistro sotto la traversa. Al 6' gli orobici sono in vantaggio. Ma l'Atalanta va presto in difficoltà sul forcing del Torino. Dopo la mezz'ora grandi occasioni per il pari con Sanabria, Bremer, Aina e Mandragora. Nella ripresa il tema non cambia. L'Atalanta fatica a costruire, i granata sono più efficaci in attacco. Ci provano ancora Sanabria, poi Linetty e Djidji. Juric si gioca la carta Belotti, dato non in perfetta forma, e il 'Gallo' risponde presente al 79': destro dal limite che la deviazione di Maehle impenna in un pallonetto beffardo che non dà scampo a Musso. Finale al cardiopalmo. Verdi va vicino al sorpasso con un destro a giro dal limite che sibila vicinissimo al palo. Al 3' dei 4' di recupero gli ospiti giocano un pallone in area, Pasalic controlla cadendo e riesce a indirizzare verso Piccoli (in campo da 10') che gela l'Olimpico e dà il successo all'Atalanta.Fuochi d'artificio nei primi minuti al 'Castellani'. Al 4' padroni di casa avanti col gran diagonale di Bandinelli in contropiede. Pari degli ospiti già al 6' col colpo di testa di Milinkovic-Savic su azione d'angolo. L'Empoli si fa preferire nella prima mezz'ora, c'è anche il palo di Bandinelli al 24' con una botta dal limite. Il vento cambia al 31', quando Milinkovic-Savic serve l'inserimento di Lazzari che sigla il sorpasso. Clamorosa topica di Vicario (41') che chiama palla in uscita, bloccando i suoi difensori, ma si fa anticipare ingenuamente da Acerbi. Contatto e rigore che Immobile trasforma. L'Empoli ha l'occasione per riaprire lo score a inizio ripresa, Luiz Felipe salva sulla linea il tiro a colpo sicuro di Bajrami dopo che Reina aveva respinto a fatica il fendente di Bandinelli. La partita si trascina nel pieno controllo degli uomini di Sarri. Un sussulto arriva in pieno recupero (93') quando la sventola di Bajrami si stampa sulla traversa.