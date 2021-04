La ventinovesima giornata Serie A. L'Atalanta vola e conferma il 3° posto. Napoli, che fatica col Crotone Gli orobici piegano 3-2 l'Udinese con doppietta di Muriel e gol di Zapata. I partenopei vincono 4-3 col fanalino di coda, che riesce a rimontare da 3-1 a 3-3 prima di cedere. Pari della Roma sul campo del Sassuolo (2-2), la Lazio la sorpassa (2-1 sullo Spezia). In coda, pari del Parma a Benevento, cade in casa il Cagliari

L'Atalanta a trazione colombiana conferma il terzo posto in classifica, il Napoli vince col brivido contro il Crotone e rilancia le sue ambizioni a un posto Champions. Roma riagguantata a Reggio Emilia, la Lazio ne approfitta. Nel sabato di Pasqua con sette partite al pomeriggio (quasi un ritorno all'antica), la situazione in coda non subisce scosse particolari. Aspettando il Torino, il Cagliari va ko contro il Crotone, mentre il Parma prende un punto a Benevento.A Bergamo l'Atalanta piega 3-2 un'Udinese mai doma con doppietta di Muriel nel primo tempo. Il colombiano (ora a quota 18 gol in classifica cannonieri) fa centro al 19' e al 43'. Gli ospiti friulani fanno però capire che non intendono lasciare strada e accorciano con Pereyra appena prima del duplice fischio. L'altro colombiano ristabilisce le distanze al 61' su invito di Malinovskyi, ma Stryger Larsen riporta sotto l'Udinese al 71' al termine di un'azione avvolgente. Nel finale, però, i friulani non arrivano a impensierire ulteriormente la squadra di Gasperini.Vittoria attesa, un po' meno il punteggio, per il Napoli impegnato in casa contro il fanalino di coda Crotone. Il 4-3 si apre con l'uno-due di Insigne e Osimhen, al 19' e al 22', che sembra indirizzare la gara verso i binari attesi. Al 25' Simy accorcia, ma Mertens su punizione (34') ristabilisce il margine ben prima dell'intervallo. Per il belga c'è anche una traversa. Difficile pronosticare la reazione del Crotone che si rifà sotto con Simy al 48' (15° gol in questo campionato per il nigeriano) e addirittura pareggia con Messias, lanciato da un erroraccio di Manolas, al 59'. Il Napoli è impreciso sotto porta, ma trova al 73' il gol partita col sinistro di Di Lorenzo. Il Crotone non si fa più pericoloso, i partenopei non riescono ad arrotondare nonostante le numerose occasioni.Al sesto posto è sorpasso della Lazio sulla Roma. I biancocelesti piegano all'Olimpico 2-1 un coriaceo Spezia. Primo tempo non indimenticabile, poi la squadra di Inzaghi aumenta i giri e passa al 56' con Lazzari, servito da Correa. La reazione dei liguri porta allo spettacolare pari di Verde (73') in rovesciata. All'89' rimette la freccia Caicedo su rigore provocato dal mani di Marchizza. Per i giallorossi, invece, c'è il pareggio del 'Mapei', 2-2 col Sassuolo. La squadra di Fonseca va due volte avanti, col rigore di Pellegrini (fallo di Marlon su Carles Perez, 26') e col diagonale di Bruno Peres (69'), ma vengono due volte raggiunti, da Traore (di petto pochi passi dalla porta su corner, 57') e da Raspadori (85').In coda, oltre al Crotone, cade pure il Cagliari. I sardi subiscono il 2-0 alla 'Sardegna Arena' dal Verona. Apre al 54' il sinistro dal limite di Barak, arrotonda in coda al recupero chilometrico (98') Lasagna in contropiede. Pareggia invece il Parma, 2-2 a Benevento. Sanniti avanti con Glick (23') su sviluppo di calcio da fermo. Pari di Kurtic al 55' su azione d'angolo, ma Ionita (67') riporta avanti i giallorossi, pure lui sfruttando un corner. All'88' il definitivo pari di Man su sponda di Cornelius. Proprio il romeno va vicinissimo alla doppietta che avrebbe capovolto la gara in pieno recupero. La situazione ora vede Cagliari al quota 22, Parma a 20 e Crotone a 15. Benevento sereno a 30.Fra Genoa e Fiorentina, impelagate nella lotta salvezza, viene fuori un 1-1 che alla fine accontenta entrambe. I gol maturano nel primo quarto di gara, realizzati da Destro (13') e Vlahovic (23'). Nella ripresa rosso diretto a Ribery (51'), i viola resistono e salgono a 30 punti, +8 sul Cagliari terzultimo. I rossoblù sono a 32.