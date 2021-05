Al Friuli vincono gli ospiti 2-1 Serie A. La Juve resta aggrappata alla zona Champions, Ronaldo ribalta l'Udinese nel finale Prova scialba della squadra di Pirlo. Padroni di casa avanti con Molina, complice una dormita della difesa. CR7 raddrizza su rigore (mani di De Paul) all'83' e capovolge all'89' complice un'incertezza di Scuffet

La Juventus vince in rimonta 2-1 a Udine e rinfocola le chances di ottenere la zona Champions. Gli ex campioni d'Italia agganciano al secondo posto Milan e Atalanta e staccano di due punti il Napoli. Restano però forti dubbi sulla squadra di Pirlo al termine di una prova scialba, trasformata in vittoria quasi per caso nei minuti finali. L'Udinese, senza nulla da chiedere alla classifica, rimpiange alcuni errori fatali.Gotti con gli attaccanti contati, Okaka punta unica davanti a Pereyra in quello che diventa un 3-5-1-1. In porta, squalificato Musso, tocca a Scuffet, all'esordio in questo campionato. Pirlo alza Cuadrado a destra, protetto da Danilo; a sinistra Bernardeschi, Dybala e Ronaldo attaccanti del 4-4-2. Ritmi blandi, i friulani colpiscono al 10' complice un gravissimo errore della difesa ospite. De Paul batta a sorpresa una punizione verso Molina che entra in area da destra e batte Szczesny (non impeccabile) in diagonale, Juve totalmente sorpresa. L'Udinese si limita al contenimento, la squadra di Pirlo fa fatica a costruire. Tanto che all'intervallo si registra solo una nitida occasione per il pari, quando McKennie colpisce di testa su corner e non inquadra i pali per centimetri. Dybala si vede con un tiro dal limite che non impensierisce Scuffet.La Juventus comincia la ripresa senza cambiare marcia. Arslan, su imbeccata di Okaka, ha un'ottima chance per il raddoppio ma conclude a lato. Pirlo manda in campo Kulusevski per Bernardeschi e poco dopo Morata per Dybala. La mossa non scuote gli ospiti, anzi l'Udinese si fa più intraprendente e c'è un'opportunità anche per Larsen, fuori bersaglio dalla distanza. La Juve continua a stupire per imprecisione e svagatezza, un episodio la riporta a galla. Punizione dal limite (83'), calcia Ronaldo e De Paul, ultimo in barriera, tocca col braccio largo. Lo stesso portoghese trasforma il conseguente penalty. L'Udinese con coraggio si porta avanti e viene punita in ripartenza. Bravo Rabiot (entrato da poco per McKennie) a muovere palla e crossare sul secondo palo, Ronaldo tocca di testa e Scuffet si fa bucare forse tratto in inganno dall'indecisione di Samir all'89'. E' l'epilogo, imprevedibile fino ad appena dieci minuti prima.