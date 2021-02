Posticipo della terza di ritorno a San Siro Serie A. Lukaku e Lautaro firmano il primo posto, l'Inter batte 3-1 la Lazio e supera il Milan Doppietta del belga che apre su rigore e allunga a fine primo tempo. Nella ripresa gol di Escalante, Lautaro risponde subito

L'Inter corona l'inseguimento alla vetta della classifica e sorpassa il Milan grazie al 3-1 alla Lazio nel posticipo della terza giornata di ritorno a San Siro. Un punto separa le milanesi, a vantaggio dei nerazzurri. E domenica c'è il derby. Per i biancocelesti arriva un secco stop dopo sei vittorie consecutive.Squadre speculari col 3-5-2. Conte sceglie Perisic per la fascia sinistra, a destra ovviamente Hakimi. Si rivede Eriksen fra gli interni, con Barella e Brozovic. Problemi per Inzaghi, che perde Radu nella fase di riscaldamento: lo sostituisce Hoedt. Lazzari e Marusic sulle corsie, in avanti Correa affianca Immobile.Inizio da partita a scacchi, squadre attente a non scoprirsi. Lautaro ci prova dal limite, palla alta non di molto. Handanovic deve uscire per anticipare Lazzari in campo aperto ed evitare guai. Il risultato si apre al 22', quando Hoedt tocca Lautaro e l'arbitro Fabbri decide per il rigore. Lukaku non sbaglia. La partita diventa più veloce. Rasoiata di Immobile dai 16 metri, Handanovic si allunga a coprire l'angolo basso e blocca in due tempi. Reina interviene sul cross basso di Eriksen. Proprio al 45' Brozovic contrasta in tackle Lazzari e manda il pallone verso Lukaku che, tutto solo, trafigge Reina per il raddoppio.Inzaghi comincia la ripresa con Escalante e Parolo per Leiva e Hoedt. Acerbi manda alto da ottima posizione il pallone offerto dalla 'torre' di Immobile. Sull'altro fronte, Parolo chiude con perfetto tempismo il tiro di Lautaro lanciato nello spazio. Punizione per i biancocelesti al 61': il tiro di Luis Alberto rimbalza su Escalante e si infila spiazzando l'attonito Handanovic. La Lazio vorrebbe sfruttare il momento psicologico favorevole, ma l'Inter ristabilisce subito il doppio vantaggio. Servito dalla difesa Lukaku vince il duello fisico con Parolo e vola verso la porta, prima della chiusura della difesa serve il liberissimo Lautaro che al 64' fa 3-1. Gli ospiti non si arrendono, ma prestano il fianco al contropiede. Bravo Reina a contenere la botta di Lukaku entrato in area da sinistra. Inzaghi alterna le punte (Caicedo e Muriqi per Correa e Immobile), ma il risultato non cambia.