Serie A. Milan show, ne fa sette al Torino. Salve Bologna, Udinese, Genoa e Fiorentina

Distanze invariate nella lotta per la zona Champions, salvezza matematica per Fiorentina, Bologna, Udinese e Genoa. Così si presenta il campionato al 180' dal termine.La trentaseiesima giornata, ultima infrasettimanale (con sette partite in contemporanea), si segnala per il roboante successo del Milan che passa 7-0 sul campo del Torino, ancora coinvolto nella lotta per non retrocedere. Tripletta di Rebic (67', 72' e 79'), doppietta di Theo Hernandez (19' e 62'), oltre al rigore di Kessié (26') e al gol di Brahim Diaz (50'): per i rossoneri dieci gol fatti e nessuno subito in tre giorni nella doppia trasferta torinese. E secondo posto confermato, al pari dell'Atalanta che ha liquidato 2-0 (Muriel al 22' e Pasalic al 67') il Benevento. Entrambe hanno due punti di margine sul Napoli (vittorioso nell'anticipo del martedì) e tre sulla Juventus che, senza brillare, si è imposta 3-1 al 'Mapei' sul Sassuolo. Buffon para un rigore a Berardi (16'), i neroverdi sprecano tanto e vengono puniti da Rabiot (28'), Ronaldo (45') e Dybala (66'), che chiude il conto dopo che Raspadori (59') aveva provato a riaprire la partita. Per Ronaldo e Dybala, fra l'altro, arriva a pochi minuti di distanza il centesimo gol in maglia bianconera.L'Inter, pur rimaneggiata, non fa sconti alla Roma. Giallorossi superati 3-1 a San Siro con i gol di Brozovic (11'), Vecino (20'), Mkhitaryan (31') e Lukaku (90'). La squadra di Fonseca resta comunque al settimo posto (che vale la partecipazione alla neonata Conference League) data la sconfitta del Sassuolo. In una sorta di 'terra di nessuno', invece, la Lazio. I biancocelesti piegano il già retrocesso Parma 1-0 con gol di Immobile al 95' e si confermano a 6 punti dal quarto posto (al momento occupato dal Napoli) anche se con una partita da recuperare.In coda il successo del Genoa a Bologna 2-0 (Zappacosta al 13', rigore di Scamacca al 61') fa felice Ballardini e non mette di cattivo umore Mihajlovic. Con la sconfitta del Benevento, infatti, entrambe sono matematicamente salve. Occasione sprecata per lo Spezia che a 'Marassi' si fa rimontare due volte dalla Sampdoria: doppietta di Pobega (15' e 73') impattata da Verre (32') e Keita (80'). La squadra di Italiano e a +4 sui sanniti. Stesso margine per il Torino (una partita da recuperare), un punto in più per il Cagliari. Queste le quattro squadre ancora coinvolte nella lotta salvezza. Udinese salva a 40 punti nonostante il pesante ko di Napoli nell'anticipo del martedì. Salvezza anche per la Fiorentina, a 39, grazio allo 0-0 del tardo pomeriggio in Sardegna.