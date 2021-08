La seconda giornata del campionato Serie A. Petagna piega il Genoa, il Napoli passa 2-1 a 'Marassi' Partenopei avanti con Fabian Ruiz, pari rossoblù con Cambiaso, l'attaccante entra e decide all'84'. Pari senza reti fra Sassuolo e Sampdoria

Con un gol di Petagna, appena entrato in campo, il Napoli piega un buon Genoa a 'Marassi' e resta a punteggio pieno dopo due partite. Il Sassuolo, invece, inciampa nella Sampdoria che riesce a imporre lo 0-0 al 'Mapei'.Partita equilibrata a 'Marassi', i partenopei non spingono con continuità. I padroni di casa rispondono colpo su colpo. Alla mezz'ora buona occasione per Insigne, il suo tiro leggermente deviato bacia il palo esterno. E' il colpo a giro dal limite di Fabian Ruiz a spezzare la gara a favore degli ospiti al 38'. Il Genoa è pericoloso nella ripresa. Meret provvidenziale sul tiro a botta sicura di Ghiglione. Poi il Var fa annullare il gol di Pandev per un precedente contatto di Buksa sull'uscita del portiere. Sull'altro fronte, bravissimo Sirigu a deviare il diagonale ravvicinato di Lozano. Poco dopo (69') il Genoa trova il pari: Ghiglione arriva sul fondo e mette al centro, Cambiaso arriva sul lato opposto e fa centro di sinistro sottoporta. I rossoblù hanno il torto di abbassare un po' troppo il baricentro. Il Napoli pressa con insistenza e trova il varco giusto all'84': punizione di Mario Rui dal vertice dell'area, Petagna (entrato da due minuti) gira di testa e mette il pallone nell'angolino basso.Neroverdi più propositivi, i blucerchiati non rinunciano a pungere. Caputo ingaggia un duello con Audero. Nel primo tempo bravo il portiere a smanacciare sull'inserimento della punta. Nella ripresa, l'attaccante lo grazia spedendo fuori il regalo che gli aveva confezionato Colley con un retropassaggio sciagurato. Per il Sassuolo occasioni importanti anche per Djuricic e Boga. La Samp si fa pericolosa con Candreva e Verre nel primo tempo. Il risultato resta inchiodato sullo 0-0.