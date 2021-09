Anticipi della terza giornata Serie A. Politano e Koulibaly ribaltano la Juve, il Napoli vince 2-1 Al 'Maradona' Morata segna in apertura, nella ripresa i due gol partenopei. La squadra di Spalletti prosegue a punteggio pieno, bianconeri in piena crisi: un punto in tre partite

Il Napoli in rimonta supera 2-1 la Juventus in casa e prosegue a punteggio pieno. Bianconeri in crisi con un solo punto in tre gare.Spalletti schiera Osimhen al centro dell'attacco, trequartisti a supporto sono Politano, Elmas e Insigne. Anguissa esordisce, mediano davanti alla difesa. Allegri non ha i sudamericani, squadra assolutamente inedita. Morata centrale con ai lati Bernardeschi e Kulusevski, terzini sono De Sciglio e Pellegrini. Partenopei all'attacco, la fase difensiva bianconera regge l'urto senza grattacapi per Szczesny. Il Napoli colleziona corner, la Juve è letale alla prima occasione. Manolas, pressato da Morata, tenta un retropassaggio, lo spagnolo intercetta e s'invola a battere Ospina (10'). Il vantaggio alimenta i piani tattici di Allegri, i suoi uomini continuano a fare un muro ordinato. E non rinunciano a ripartenze interessanti. Nel finale di prima frazione un altro improvvido retropassaggio, questa volta di Insigne, innesca Kulusevski questa volta Ospina sbroglia.Spalletti comincia la ripresa con Ounas per Elmas. Ma il Napoli la scintilla la trova grazie a un'iniziativa di Insigne che libera il tiro a giro dal vertice dell'area, Szczesny ci arriva ma la lascia lì, Politano irrompe e pareggia (57'). Allegri passa alla difesa a tre inserendo De Ligt. McKennie lambisce il palo, dall'altra parte Insigne impegna Szczesny. Fabian Ruiz sfiora la traversa con una sventola dalla distanza. Girandola di cambi, Insigne deve uscire per un infortunio al ginocchio procurato mentre calcia dalla bandierina: le sue condizioni sono da tenere sotto controllo. Kean rileva Morata e diventa subito protagonista in negativo: sull'ennesimo corner partenopeo colpisce di testa verso la sua porta, Szczesny riesce a salvare ma non può far nulla su Koulibaly che appoggia in rete da un passo (85') e decide la partita.