'Monday Night' al Bentegodi Serie A. Successo del Verona in rimonta 2-1. Barak affonda il Parma Apre il rigore di Kucka, subito il pareggio scaligero con l'autogol di Grassi sul tiro di Dimarco. Nella ripresa velenoso colpo di testa del ceco a fissare il punteggio. Emiliani alla quinta sconfitta consecutiva

Il Verona batte in rimonta 2-1 il Parma nel 'Monday Night' del Bentegodi e ottiene i primi punti del girone di ritorno, interrompendo così una serie di due sconfitte seguite al successo sul Napoli. La classifica è di tutto rispetto. Per gli emiliani è invece notte fonda: quinta sconfitta consecutiva e penultimo posto.Barak e Collet a sostegni di Lasagna nel 3-4-2-1 di Juric. D'Aversa fedele al 4-3-3, Karamoh, Cornelius e Gervinho nel tridente. Subito fuochi d'artificio. E' il 7' quando Silvestri esce su Karamoh per anticipare l'azione offensiva. Il Var ravvisa il tocco del portiere non sul pallone ma sull'attaccante e Kucka si presenta sul dischetto a siglare il vantaggio per gli ospiti (8'). Vantaggio che dura poco: al 13' Lasagna corregge un cross verso Dimarco, diagonale dell'esterno, Grassi in scivolata mette nella propria porta. Gervinho e Lasagna tengono in apprensione le difese avversarie, Sepe compie due prodezze su Dimarco nel finale di frazione.Tegola per Juric a inizio ripresa: Colley si fa male al ginocchio (infortunio da valutare), lo sostituisce Bessa. Il colpo di testa di Cornelius sfila alto, poi il Verona prende il comando delle operazioni. Bessa contrastato in calcio d'angolo quasi a botta sicura. Sul corner, Barak salta sul primo palo e inventa una parabola velenosa che lascia di sasso Sepe. Al 62' gara ribaltata. D'Aversa aveva già inserito Zirkzee per Cornelius e Sohm per Grassi, il Parma fatica a costruire. D'Aversa perde Osorio per infortunio e risistema la difesa con Pezzella. Nell'occasione dentro anche Mihaila (per Karamoh). Il Verona controlla agevolmente, ma rischia in pieno recupero: Man centra e Zirkzee impatta di testa in relativa solitudine mandando alto.