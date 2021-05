Recupero della venticinquesima giornata Serie A. Torino salvo, 0-0 in casa della Lazio. Il Benevento in B Tante emozioni nella ripresa. Palo di Sanabria. All'84' Immobile si procura e sbaglia un rigore. In coda al recupero anche Lazzari colpisce il montante. Festa granata, sanniti retrocessi con Crotone e Parma

Il Torino trova all'Olimpico il punto che gli serve per la matematica salvezza. Nel recupero del 25° turno la Lazio e i granata chiudono sullo 0-0. Con una sola giornata da disputare, la squadra di Nicola sale a 4 punti di vantaggio sul Benevento. Sanniti, quindi, matematicamente retrocessi in B, come Parma e Crotone. Non più decisivo il confronto diretto di domenica sera in Piemonte.Lazzari e Fares sugli esterni, Immobile e Muriqi le punte del 3-5-2 di Inzaghi. Stesso modulo per Nicola, con Mandragora perno del centrocampo, in attacco Belotti e Sanabria. Granata votati a una partita difensiva, i biancocelesti fanno girare palla senza verticalizzare troppo. Copione scialbo nel primo tempo, le iniziative individuali non vivacizzano il gioco. Decisamente di altro livello la ripresa. In apertura due occasioni per la Lazio: Sirigu alza sopra la traversa il colpo a giro liftato di Luis Alberto; Nkoulou mura il tiro di Muriqi, che si era fatto spazio dialogando con Immobile. La risposta granata è in una percussione di Sanabria, contenuto da Strakosha. Poi Sirigu allontana di piede un tiro cross del neoentrato Lulic che poteva diventare pericoloso.Grande chance per il Torino al 70': sponda a centro area di Belotti per Sanabria, il paraguaiano colpisce il palo. Sull'altro fronte, mischia in area granata, Escalante calcia al volo da centro area, Sirigu respinge. All'84' l'episodio che poteva prolungare il discorso salvezza. Immobile subisce un contatto da Nkoulou, per l'arbitro Fabbri è rigore. Sul dischetto va lo stesso n.17, palo. Per il Torino c'è ancora da soffrire. Lungo recupero, proprio in coda (al 97') Lazzari anticipa in tuffo di testa Ansaldi sul cross di Lulic, ancora palo. E' l'ultimo brivido, per il Torino è festa.