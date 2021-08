Primi due anticipi del secondo turno Serie A. Tripletta Immobile, la Lazio travolge 6-1 lo Spezia. Atalanta a reti bianche a Bologna Segnano prima i liguri, il pari arriva subito e il tris del centravanti è confezionato prima dell'intervallo. Nella ripresa Felipe Anderson, Hysaj e Luis Alberto, oltre al rosso ad Amian (comunque a risultato acquisito).

E' di Ciro Immobile la prima tripletta della Serie A 2021-22. Il centravanti della Lazio garantisce un ampio contributo al rotondo 6-1 con cui i biancocelesti affondano lo Spezia all'Olimpico nell'anticipo della seconda di campionato. L'Atalanta, invece, non passa a Bologna. La gara del 'Dall'Ara' termina 0-0.Rete in apertura dello Spezia (4', Verde riprende la respinta corta di Reina sul tiro di Colley), pari immediato dei padroni di casa (5', Immobile si presenta da solo in area su assist di Pedro). La Lazio rivive la partita della settimana scorsa a Empoli. Il gol del sorpasso arriva al 15', sempre a opera di Immobile dal limite dell'area. I liguri non si rendono pericolosi, nel finale di frazione i biancocelesti passano ancora. A recupero appena iniziato, c'è il rigore (con l'ausilio del Var) per il fallo di Erlic su Pedro. Immobile va dal dischetto, Zoet vince il duello. Ma sul successivo corner, il centravanti si fa perdonare insaccando di testa. A inizio ripresa (47') cala il poker Felipe Anderson a coronamento di un'azione personale. Al 54' i liguri restano pure in dieci per il rosso ad Amian che stende Felipe Anderson in chiara occasione da gol. La Lazio non ha bisogno di spingere e nonostante ciò arrivano comunque altri due gol: al 70' Hysaj insacca comodamente da centroarea un'invenzione di Luis Alberto; all'85' lo spagnolo 'chiama' l'assist di Raul Moro e si iscrive fra i marcatori.Arnautovic manca il colpo di testa, Orsolini allarga il destro di controbalzo da ottima posizione. I felsinei si presentano agguerriti davanti al proprio pubblico. L'Atalanta risponde con Malinovskyi e Ilicic, entrambi i rasoterra finiscono di un soffio a lato. Orobici protesi in avanti, ma il Bologna non soffre. E Skorupski è attento quando qualcosa sfugge alle maglie della difesa. Nella ripresa, importante chance per Gosens che alza sulla traversa un buon pallone in piena area dopo un'azione tambureggiante. L'Atalanta alza il ritmo, il Bologna controlla, soffrendo sempre più col passare dei minuti, e prova qualche rara sortita in contropiede.