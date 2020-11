Raggi: "Non c'è spazio per violenze e prepotenze" Calcio. Sgomberata sede storica degli Ultras della Lazio a Roma I locali, secondo quanto si apprende, erano di proprietà dell'Inail

Condividi

Roma ringrazia forze ordine per sequestro sede degli ex Irriducibili in via Amulio: occupavano locali proprietà dell’Inail. Da tempo chiesto sgombero e ora locali sono stati liberati! A Roma non c’è spazio per violenze e prepotenze. Avanti #ATestaAlta per ripristinare legalità. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 9, 2020

Sgombero della storica sede degli "Irriducibili", la parte più calorosa del tifo della Lazio, a via Amulio, in zona Tuscolana, a Roma. Sul posto, oltre agli agenti del Reparto Mobile, i poliziotti della Digos. I locali di via Amulio, secondo quanto si apprende, erano di proprietà dell'Inail e occupati da anni dagli "Irriducibili". Per questo motivo la Polizia di Stato ha eseguito lo sgombero.La sede dei tifosi biancocelesti era finita al centro delle polemiche a causa di una mozione pro sgombero presentata dal Pd del VII Municipio, che la maggioranza pentastellata aveva decisodi non votare. A fine ottobre si era tornati a parlare dei locali di via Amulio in seguito alle indagini della Digos in merito agli scontri avvenuti in piazza del Popolo contro le restrizioni anti-covid del Governo. Alcuni dei manifestanti, tra cui esponenti dell'estrema destra, erano stati visti darsiappuntamento nei pressi della storica sede degli Irriducibili prima di animare la piazza romana."Roma ringrazia forze ordine per sequestro sede degli ex Irriducibili in via Amulio: occupavano locali proprietà dell'Inail. Da tempo chiesto sgombero e ora locali sono stati liberati! A Roma non c'è spazio per violenze e prepotenze. Avanti #ATestaAlta per ripristinare legalità". E' il tweet del sindaco Virginia raggi in relazione all'operazione di questa mattina da parte delle forze dell'ordine in via Amulio, al Tuscolano.