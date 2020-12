Sorteggio delle qualificazioni per Qatar 2020 Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania sulla strada dell'Italia verso i Mondiali Urna di Zurigo relativamente benevola con gli azzurri, che trovano negli elvetici gli avversari più insidiosi. In Europa passano le prime di ciascuno dei dieci gironi, più tre squadre che usciranno dalle migliori seconde e da due piazzate di Nations League. Il ct Mancini: "Le prime tre partite di marzo saranno fondamentali"

Svizzera, poi l'Irlanda del Nord, la Bulgaria e infine la Lituania. L’urna di Zurigo ha presentato in quest’ordine le avversarie dell'Italia nel gruppo C delle qualificazioni europee per i Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri, testa di serie, erano inseriti in uno dei gruppi a cinque squadre perché finalista di Nations League. Le partite di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo verranno disputate fra marzo e novembre 2021.Nei dieci gironi europei si qualificano direttamente a Qatar 2022 le prime; gli altri tre posti se li contenderanno le dieci seconde più due fra le migliori di Nations League.Commenta a caldo il sorteggio il ct azzurro, Roberto Mancini: "Credo che sarà una lotta tra noi e la Svizzera che è una delle squadre migliori della seconda fascia. L'unico vantaggio è che sono vicini a noi dunque il viaggio sarà corto. Con l'Irlanda del Nord può sembrare una sfida più semplice della Svizzera, anche se su quei campi d'inverno non è mai facile. Tutte le partite saranno da giocare e saranno difficili. Siamo stati bravi ad arrivare alle finali di Nations League, ci siamo guadagnati un girone da cinque squadre". Mancini poi parla anche della Bulgaria: "Contro di loro non sono mai state partite così semplici, anche se sono inferiori. Non bisogna sottovalutare nessuno, tutte le partite vanno affrontate nello stesso modo anche perché basta un pareggio per complicarci la vita. Le prime tre partite di marzo saranno fondamentali, poi penseremo all'Europeo. I ragazzi affronteranno tantissime partite e viaggi, che potrebbero rivelarsi un problema".Anche il presidente della Federcalcio, Gravina, ha seguito il sorteggio: "È un girone impegnativo, avrei sicuramente evitato la Svizzera, ma sarà stimolante avere un'avversaria di caratura elevata. E comunque quello con loro sarà un test che faremo già agli Europei - ha aggiunto -. E' un girone che non va sottovalutato, ma io sono tranquillo e sereno. Ora diventa molto importante il calendario di queste partite, la cadenza degli impegni".Questa la composizione dei gironi:Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, AzerbaigianSpagna, Svezia, Grecia, Georgia, KosovoITALIA, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, LituaniaFrancia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, KazakistanBelgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, EstoniaDanimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer, MoldaviaOlanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, GibilterraCroazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, MaltaInghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San MarinoGermania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Liechtenstein