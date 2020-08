Calcio Serie A, Marco Giampaolo nuovo allenatore del Torino Accordo biennale con il club granata. Cairo: lo inseguivo da anni

Condividi

Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Torino. Il club granata ufficializza l'approdo del tecnico di Bellinzona, che ha firmato un accordo biennale."Il Presidente Urbano Cairo accoglie Marco Giampaolo e il suo staff con il più cordiale benvenuto. Buon lavoro e Sempre Forza Toro!", scrive la società sul suo sito internet.Il benvenuto al nuovo allenatore anche dall'account Twitter in inglese della squadra piemontese"Sono molto contento che Giampaolo sia con noi. Per la verità già due volte, in questi miei 15 anni al Torino, provai a contattarlo e a prenderlo, ma una volta era impegnato al Cagliari, l'altra al Siena, dunque fu impossibile cominciare un percorso insieme. Lo stimo molto, è un maestro di calcio, ha fatto molto bene in tante piazze sviluppando il talento dei giocatori: credo che potremo cominciare un percorso positivo", ha dichiarato il presidente del Torino Urbano Cairo.