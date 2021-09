Girone C, la Svizzera inciampa sullo 0-0 in Nord Irlanda Verso Qatar 2022. L'Italia scaccia la crisi del gol, 5-0 alla Lituania Dopo nemmeno mezz'ora gara già in ghiaccio col poker firmato dalla doppietta di Kean, dal centro di Raspadori e dall'autogol di Utkus. Nella ripresa Di Lorenzo si unisce alla festa. E alla fine ci sono ottime notizie anche da Belfast

Cinque gol a Reggio Emilia e buone notizie da Belfast. La serata del 5-0 alla Lituania è più che positiva per tanti motivi. Intanto, ritorna quella dimestichezza col gol che sembrava smarrita nell'ultima settimana (anche se con un avversario modesto, come ammetterà Mancini nel post partita); e poi perché il pareggio della Svizzera in casa dell'Irlanda del Nord (0-0 con rigore sbagliato da Seferovic al 34') toglie agli elvetici il possibile vantaggio di due punti a parità di partite giocate in vista di Italia-Svizzera a novembre. Al momento nella classifica del girone C gli azzurri comandano con 14 punti, Svizzera a 8 (ma con due partite in meno), Nord Irlanda e Bulgaria 5, Lituania 0. Insomma, la strada verso quel primo posto che vale l'accesso diretto a Qatar 2022 torna quantomeno pianeggiante.Mancini, sul terreno del 'Mapei', fa i conti con le numerose defezioni degli ultimi giorni e rivoluziona la squadra. Davanti a Donnarumma ci sono Di Lorenzo (unico confermato della difesa), Acerbi, Bastoni e Biraghi; a centrocampo Pessina, Jorginho (immancabile) e Cristante (preferito a Locatelli); attacco inedito con Bernardeschi, Raspadori e Kean. E' proprio il neo juventino a cogliere l'occasione in un avvio un po' confuso: Novikovas azzarda un retropassaggio, Kean va sul pallone, entra in area dal lato corto e fulmina Setkus all'11'. Passano appena tre minuti e Raspadori si gira al limite dell'area e indirizza un tirocross a centro area, Utkus tocca goffamente col corpo e batte il proprio portiere. La fortuna, avara con gli azzurri nelle ultime due gare, comincia a restituire qualcosa. L'Uefa 'toglie' il gol a Raspadori, assegnando l'autogol al difensore lituano. Il bomber di casa allora se lo prende al 24': Bernardeschi serve la sovrapposizione di Di Lorenzo, cross basso e respinta corta, irrompe l'attaccante neroverde che insacca da pochi passi (ed è il suo primo in Nazionale). Prima della mezzora c'è il poker, di gran qualità: Bernardeschi al volo imbuca altro verso Kean che, a sua volta al volo di sinistro, trafigge Setkus.Partita abbondantemente in ghiaccio, anche perché la Lituania non ha proprio niente da mettere sul tavolo. L'Italia si concede tanta accademia, Bernardeschi prova un paio di conclusioni da lontano che non trovano il bersaglio. Lo trova, invece, Di Lorenzo (54') quando dal vertice dell'area crossa per cercare la testa di Raspadori: il pallone del terzino (anche per lui primo gol azzurro) scavalca Setkus e si spegne in rete. Mancini ha cominciato la sarabanda dei cambi già nell'intervallo: subito Sirigu e Calabria, poi anche Castrovilli e Scamacca (un esordio), infine Berardi. Dopo il 70' il tridente offensivo (Berardi-Scamacca-Raspadori) è interamente made in Sassuolo. Il palo toglie a Castrovilli la gioia del gol (84').