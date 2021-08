Avviso Protezione civile Il caldo lascia il posto al maltempo, allerta gialla in quattro regioni Lucifero si prepara a lasciare l'Italia ed è in arrivo un'area depressionaria dal Nord Europa

Da domani una vasta area depressionaria sul Nord-Europa, spingendosi verso sud, porterà i suoi effetti sulle regioni settentrionali italiane, determinando condizioni di spiccata instabilità atmosferica, specie a ridosso dei settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche riportate nel bollettino consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).Dalle prime ore di domani, lunedì 16 agosto, si avranno precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dell'avviso pubblicato è stata valutata per domani, allerta gialla per rischio temporali sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia e Piemonte.Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. .