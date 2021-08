Lo stato del clima Record per gas serra e livelli del mare Le principali concentrazioni atmosferiche di gas serra, tra cui anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N2O), hanno raggiunto un nuovo record.

L'americana NOAA (l'Agenzia Nazionale per Oceani e Atmosfera) ha pubblicato il 31mo rapporto annuale sullo stato del clima, lo "State of the Climate 2020" che evidenzia "i gas serra e il livello del mare globale hanno raggiunto livelli record nel 2020, mentre il pianeta è soffocato in un anno che ha raggiunto un caldo quasi record". Il livello dei gas serra è stato "il più alto mai registrato". Nel report si definisce il 2020 come uno dei tre anni più caldi a partire da metà '800. Lo studio è stato redatto grazie all'apporto di 530 scienziati di oltre 60 paesi nel mondo.Le principali concentrazioni atmosferiche di gas serra, tra cui anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N2O), sono da record e nonostante una pandemia globale che ha rallentato l'attività economica in tutto il mondo, "la concentrazione atmosferica media annua globale di CO2 è stata di 412,5 parti per milione (ppm). Un livello "di 2,5 ppm superiore alle quantità del 2019 ed è stato il più alto mai misurato sia negli archivi moderni degli ultimi 62 anni che nelle carote di ghiaccio risalenti a 800.000 anni fa". Anche la concentrazione media annuale di metano nell'atmosfera è risultata "la più alta mai registrata e l'aumento anno su anno di 14,8 parti per miliardo è stato il più alto dall'inizio delle misurazioni".Il livello globale del mare "è stato il più alto mai registrato", prosegue la NOAA. "Per il nono anno consecutivo, il livello medio globale del mare è salito a un nuovo record ed è stato di circa 91,3 millimetri superiore alla media del 1993, l'anno che segna l'inizio della misurazione satellitare". Il livello globale del mare "sta aumentando a una velocità media di 30 mm per decennio a causa delle conseguenze dei cambiamenti climatici, principalmente per il riscaldamento degli oceani e lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte glaciali". Lo 'State of the Climate' è una revisione dei dati del clima mondiale e fornisce "l'aggiornamento più completo sugli indicatori climatici globali del 2020, sugli eventi meteorologici importanti e su altri dati raccolti da stazioni e strumenti di monitoraggio ambientale situati su terra, acqua, ghiaccio e nello spazio".